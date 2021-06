ISTORIJA! Rafa Nadal JAVNO priznao da je Novak jedan od najboljih u istoriji tenisa! NEOČEKIVANO

To je Nadalu bila 105. pobeda na ovom Grend slemu od ukupno 107 odigranih mečeva.

– Brojka je neverovatna. Ali da budem iskren, o tome bih voleo da pričam tek kada završim karijeru. Sada je trenutak da se bude srećan. Dobio sam veoma važan meč, protiv teškog protivnika. Uspeo sam da nađem način da igram najbolji tenis kada je bilo najpotrebnije. To je nešto što je veoma važno za mene. Posle toga imam mnogo samopouzdanja – rekao je Nadal.

Rafa bi u polufinalu mogao da se sastane sa Novakom Đokovićem, pod uslovom da najbolji teniser sveta najpre savlada Mateu Beretinija.

– Kada igrate protiv Novaka najbolja stvar je što znate na čemu ste. To jest, da morate da igrate najbolji tenis. To je dobro jer za to treniramo i živimo, za te momente. Loša stvar je jer je mnogo teško. On je jedan od najboljih igrača svih vremena - poručio je Nadal.

Kurir sport