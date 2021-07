Prvi teniser sveta rekao je da putuje na Olimpijske igre u Tokiju sa najvišim ambicijama - da osvoji zlatnu medalju.

"Imam najviše ambicije u Japanu, to sam pomenuo i posle Vimbldona i Rolan Garosa. Idem na najviše odličje, idem na zlato, to nije tajna, to je veliki cilj i velika ambicija. Pre početka ove sezone rekao sam da su cilj četiri grend slema i Olimpijske igre, zacrtao sam da tu odigram najbolji tenis i da budem na vrhucu forme", rekao je Đoković na konferenciji za novinare na aerodromu "Nikola Tesla" uoči puta u Japan.

1 / 8 Foto: Zorana Jevtić

Na kraju je ustao i otpevao himnu "Bože pravde" sa nadom da će se ista melodija slušati i u Tokiju.

00:17 DA SE BOŽE PRAVDE SLUŠA I U TOKIJU: Pogledajte sa KOLIKO PONOSA je Novak otpevao srpsku himnu (VIDEO)

(Kurir sport)