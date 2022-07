ĐOKOVIĆ ĆE OSVOJITI ONOLIKO TITULA KOLIKO BUDE ŽELEO: Legendarni Čileanac obožava Nadala, ali u SRCU nosi Novaka!

Gonzales koji je veliki obožavalac Nadala – ali sa posebnim mestom u srcu za Novaka i jedan od velikana svetskog tenisa koji je učestvovao na Serbia Openu govori za naše čitaoce:

“Ruka od kamena” i “Bombarder iz La Reine” neki su od nadimaka koji su se vezivali za vlasnika jednog od najjačih forhenda u istoriji ATP-ja, Čileanca Fernanda Gonzalesa.

Osvajač 11 ATP turnira i zlatne Olimpijske medalje u dublu sa Masuom u Atini 2004. godine – svojevremeno je bio i jedan od najpoznatijih učesnika prvog niza turnira Serbia Open, na čije mečeve se dolazilo sa mešanim osećanjem strahopoštovanja i uzbuđenja.

Ove godine je Fernando pozvan da učestvuje na turniru teniskih legendi koji je uvek posebno atraktivan za milionski auditorijum širom sveta – i time dostupan za interesantne odgovore na brojna pitanja predstavnika “sedme sile”.

foto: Profimedia

„Fernando, ako biste bili ljubazni da „sastavite“ savršenog igrača od onih koji se sada takmiče na turneji po kvalitetu njihovih udaraca - kako bi on izgledao?“ – glasilo je prvo pitanje cenjenog kolege, na koje Čileanac odgovara:

„To bi bio igrač koji bi svakako sadržao Đokovićev ritern, Iznerov servis, Federerov volej, Nadalov forhend, Sinerov bekhend – a kretanje i borbenost od Nadala, naravno!“

Legende se uvek posmatraju kao izvor retko vrednih informacija i mišljenja u pogledu toga ko će biti konačni pobednik nekog turnira - zbog njihovog izuzetnog igračkog iskustva i anticipacije događaja na turniru. Stoga je sledeće pitanje – koga Gonzales vidi kao pobednika ovogodišnjeg Vimbldona, i da li veruje da će u finalu nastupiti Đoković i Nadal – dočekao spreman, kratkim odgovorom:

„Oni svakako imaju najbolje šanse, iako je pred njima još neizvesnih mečeva. Imaju najviše iskustva, nisu proveli puno vremena na terenu... Novak žarko želi da osvoji ovaj turnir, i to mu je donekle i potrebno – što je veoma jasno...“, konstatuje on.

foto: Profimedia

Na spomenutu temu iskustva – interesovalo nas je koliko je ono po njemu važan faktor za konačnu pobedu na turniru ovog nivoa?

„Igrači veoma dobro osećaju razliku kada protiv vas igra neko ko je stotinama puta nastupao na velikim turnirima i osvajao brojne titule – a vi odigrali tek nekoliko mečeva na tom nivou. Možda se to ne oseti u samom poenu, ali svakako tokom samog meča – iz poena u poen, iz gema u gem“, ističe ono što vidi kao glavnu razliku između iskusnijih tenisera i mlađih izazivača.

foto: Profimedia

Gonzales je bio poznat kao temperamentan teniser – koji je svoju emotivnost ipak prvenstveno izražavao kroz samu igru i ikonične gromovite forhende. Kako se u poslednje vreme – iz tog ugla - puno govori o kontroverznom ponašanju Nika Kirijosa, medije je zanimalo kako on gleda na Australijančevu pojavu u tenisu, i da li bi takvo ponašanje više pripisao entuzijazmu – ili nečemu trećem?

„ Iskreno, teško je igrati protiv takvog tenisera – ali mislim da je dobro za navijače, jer im je takav igrač potreban - zato što je, između ostalog, različit od drugih. On je u svakom slučaju sjajan teniser – a da pritom ima puno prostora za napredak – i on umešno koristi ono čime raspolaže da bi ostvario svoje ciljeve“, pozitivno zvuči u vezi sa Nikom Fernando.

Nikada nije osvojio Grend Slem, ali je u mnogo njih bio veoma konkurentan. Ko bi – po Gonzalesu - mogao da bude naredni osvajač Grend Slema po prvi put – posle Medvedeva na Ju Es Openu?

„Mnogo mi se dopadaju mladi teniseri poput Alkaraza i Sinera. Janika sam primetio pre 2 godine i od tada ga pratim. On poseduje nešto što bih nazvao prirodnom snagom, po čemu me podseća na Safina. Čak i ako se ne napne – u mogućnosti je da udari lopticu veoma jako, a to je veoma važno u slučaju da igrate duge mečeve. On je takođe veoma profesionalan, fokusiran na napredak – i već je dospeo do četvrtfinala Vimbldona. Iskreno mislim da on može da bude Grend Slem šampion – i jedino pitanje je kada će to ostvariti. Isto mislim i za Alkaraza, gde su mnogi priželjkivali da se to desi na nedavno završenom Rolan Garosu“, kaže on.

foto: Profimedia

Ako ističe Sinera i Alkaraza kao predstavnike najmlađe generacije asova, šta misli o onima koje je teniski svet već viđao u finalima Grend Slemova - Zverevu i Cicipasu? Kako sagledava njihovu aktuelnu sezonu, i šta budućnost nosi – pitali smo ga?

„Zverev je neverovatan igrač, koji je već igrao finale Ju Es Opena – a imao veliku nesreću sa povredom u polufinalu Rolan Garosa ove godine. Cicipas se ističe po takmičarskom duhu, razpolaže sjajnim udarcima, i takođe je jedan od najozbiljnijih kandidata za Grend Slem trofeje u budućnosti. Ono što njemu nedostaje bi bilo malo varijacije u igri – pogotovo što igra jednoručni bekhend. Trebao bi češće da ubaci slajs-bekhend, da „promeša“ igru, menja brzinu i visinu odskoka loptice – čime bi postao više nepredvidiv za protivnike. Možete vi da savršeno odigravate vaše udarce, ali ste onda predvidivi – što treba menjati, pogotovo ako želite da ostvarujete uspehe na ovom nivou“, „disertira“ Sašu i Stefanosa Gonzales.

foto: AP

I za kraj, ono što nas najviše zanima - koliko bi Grend Slem titula Đoković mogao da osvoji do kraja karijere?

„Onoliko koliko bude želeo... (smeh)Ne mogu da vam dam tačan broj, ali će ih – po meni – sigurno biti još nekoliko. Lako je to reći – ali veoma teško ostvariti, što vi dobro znate,“ optimistično po Novaka završava ovo prijatno druženje sa nama na medijskoj terasi Vimbldona Fernando Gonzales.

Vuk Brajović / Kurir sport