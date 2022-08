BEBA NOLE! MALI EKVADORAC DOBIO IME PO SRPSKOM TENISERU Otac presrećan: Dobrodošao na svet NOVAČE FERNANDEZ!

Rodio se mali Novak, i to u Ekvadoru!

Sjajna priča stiže iz ove zemlje. Naime, roditelji, očigledno veliki navijači srpskog teniskog asa, odlučili su da novorođenom sinu daju ime Novak.

Tako je svet ugledao Novak Fernandez, koji će jednog dana saznati po kome je dobio ime, a tada će Đoković već biti teniski penzioner.

- Dobro došao na svet, Novače Fernandezu. Drugi vuk pridružuje se čoporu, čuvaj se, Nole GOAT - napisao je srećni otac Vimper Fernandez na društvenim mrežama uz sliku naslednika.

Bienvenido al mundo NOVAK 🎾 FERNÁNDEZ. @diegoamuy otro lobo 🐺 que se suma a la trinchera, cuidate @DjokerNole GOAT. @franquitodeN0LE pic.twitter.com/tCU8Qo6gVu — wimper fernandez (@wimferbaz) August 1, 2022

Porodica je putem komentara dobila veliki broj čestitki, a izdvojila se jedna: - Ime s karakterom za bebu, bog ga blagoslovio!

Ovo sigurno nije prvi put da neko novorođenče dobije ime po Novaku Đokoviću, u Srbiji i Evropi je to uobičajena stvar, ali je interesantno da se to dogodilo u dalekom Ekvadoru. Da li će on krenuti stopama slavnog tenisera, ostaje da se vidi, ali zasad ima dobar početak.

Otac bebe Novaka veliki je fan sporta, posebno tenisa. Na njegovom Tviter profilu često deli fotografije i klipove Đokovića. Učestvuje u komentarisanju mečeva srpskog asa i uvek drži njegovu stranu.

Kurir sport