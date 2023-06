SUSRET ĐOKOVIĆA I PREDIVNE MISTERIOZNE FRIZERKE: Pristao je na njenu specijalnu ponudu i zbog toga snosio "posledice" (FOTO)

Prilično smo sigurni da se ne sećate nekih Novakovih ranijih izdanja, kao na primer ovog.

Foto galerija sajta Novaka Đokovića pravo je blago i u njoj se nalaze neke genijalne slike iz mladosti najboljeg tenisera sveta.

A, možda se sećate priče o farbanju kose?

Evo kako je Đoković izgledao kada je pokušao da impresionira planetu na svom prvom meču na grend slemu.

Bilo je to 2005. godine kada se kvalifikao na Australijan open. Pred meč protiv Marata Safina je bio kod frizerke koja ga je nagovorila da mu ofarba prednji deo kose što je naišlo na razne komentare u tom periodu:

- Sećam se jedno od najdivnijih trenutaka na Australijan openu kada sam se kvalifikovao i igrao protiv Safina na centralnom terenu je da sam se ošišao ranije tog dana. Zatim me je predivna frizerka pitala „Da li želiš da uradiš nešto specijalno za večeras?“. Upitao sam je „Šta predlažeš?“ Rekla mi je „Možda bi trebalo da ti obojimo prednji deo“. Nikada to nisam uradio u životu i rekao sam „Zašto da ne“. Imao sam 17,18 godina, pa rekoh ako već izlazim na veliku scenu, uradiću to sa stilom - počeo je Novak i potom dodao da majka Dijana nije bila oduševljena kako je izgledao:

- Nije bila veoma zadovoljna da vidi to, nismo imali sjajan razgovor kasnije o tome. Ali smejali smo se posle tome, deluje kao da je godinama daleko. Prošlo je 16 godina od prvog meča na centralnom terenu - pričao je Đoković.

A, evo kako je izgledao nakon susreta s misterioznom frizerkom:

foto: Novak Đoković Zvanični Sajt

Šta kažete, kako vam je izgledao Novak iz tog vremena? Pišite na mu komentarima vaše utiske.

Kurir sport