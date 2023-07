SEBE SMATRAM KOMPLETNIM IGRAČEM! Alkaraz: Pobedio sam Novaka u EPSKOM meču!

Sjajan je osećaj biti šampion Vimbldona – ostvarenje moje velike želje. Nisam očekivao da ću to postati tako brzo – ali je ovo vreme za uživanje i deljenje najlepših emocija. Ovo je kao u snu”, presrećan je Karlos Alkaraz na početku obraćanja medijma na Vimbldonu večeras.

Na temu promene generacija na vrhu i koliko ovaj uspeh doprinosi tome – Alkaraz realistično odgovara:

“Ovo sam ostvario ipak za sebe a ne za moju generaciju. Pobediti Novaka na najvećoj svetskoj sceni, ispisati novu stranicu u istoriji gde je 10 godina bio nepobediv na ovom terenu – je čudesno za mene i nešto što nikada neću zaboraviti. Ovo je svakako dobra vest za novu generaciju – kao primer i drugima i mlađima da bi i oni to mogli jednom da učine!”

O toku meča, Karlos kaže:

“Iako sam ubedljivo izgubio prvi set, osećao sam da dobro igram, imao šanse da brejkujem njegov servis. Ako ne iskoristite šanse protiv legende kao što je Novak – primorani ste da se mučite. Ali u drugom setu mi je postalo jasno da ću imati nove šanse, da moram da budem koncentrisan i strpljiv i sačekam mojih “pet minuta”. Da sam kojim slučajem izgubio drugi set – mislim da sigurno ne bih osvojio turnir, i da bih izgubio ili u tri ili u pet setova. Osvajanje drugog seta mi je dalo mnogo samopouzdanja i inspiracije da zaigram još bolje nadalje, i poverujem da mogu da dobijem Novaka na ovom nivou!”

“Mnogo sam drugačiji igrač od onog koji je igrao na Rolan Garosu ove godine – sazreo, naučio puno toga – i potpuno drugačije se mentalno pripremao pred ovo finale. Bolje sam podnosio pritisak, I iako je trava svakako drugačija od šljake – održao sam se u meču I ostao fokusiran do poslednjeg udarca. Bilo je toliko sjajnih razmena, poena u dugim gemovima i setovima. Ističem da mi je mentalna priprema omogućila da ostanem u meču kroz ovih pet dugačkih setova.

Upitan zašto je ovo najveći momenat u njegovom životu – a Novaku možda tek još jedan izgubljeni meč – Alkaraz kaže:

”U ovom trenutku je nesumnjivo to tako, a možda će se to promeniti za pet godina. Za mojih 20 godina mi se nije desilo puno ovakvih stvari, i time što sam učinio nešto vredno istorije me raduje na taj način. Mislim da će me ovo osećanje držati još dugo. Sanjao sam o tome da pobedim Novaka ovde – i sada sam to ostvario!” Zamoljen da prokomentariše Novakove reči da se u njegovoj igri mogu prepoznati elementi stila koji je proslavio Rafu, Rodžera i njega – Alkaraz sa osmehom odgovara:

“Sjajno je što je to Novak rekao – a sebe smatram kompletnim igračem. Posedujem udarce, fizičku snagu, mentalnu snagu da odgovorim na izazove u ovakvim situacijama. I da je u pravu, ne razmišljam sada o tome. Ja sam Karlos Alkaraz, kompletan igrač – i to je ono što je sada važno! Ono što sam dodatno naučio o sebi je da sam us stanju da pobedim Novaka u pet setova u epskom meču poput ovog, ostanem mentalno i fizički stabilan pet sati protiv legende…Sve ovo što sam danas proživeo u ovom meču ću nastojati da neizbrisivo zapamtim i prenesem u budućnost” navodi Karlos.

O porodičnom doživljaju ovog izuzetnog uspeha, mladi as kaže:

“Ovo je bio veliki momenat za moju porodicu, sve ljude oko mene. Zahvaljujući ocu sam počeo da igram tenis, koji je pratio ovaj sport i pre nego što sam rođen. Tenis se provlači kroz njegov ceo život. Mislim da su bili neverovatno ponosni gledajući svog sina kako kreira istoriju ovog sporta – a meni je bilo divno to što sam mogao da ih zagrlim odmah posle meča. Nadam se da će neko imati da mi da fotografiju tog momenta – jer ću je čuvati zauvek,” kaže na kraju fantastični Karlos Alkaraz, novi šampion najvažnijeg turnira na svetu!

Vuk Brajović / Kurir sport