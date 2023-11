TENISKI KLUB CRVENA ZVEZDA ORGANIZUJE BESPLATNU ŠKOLU TENISA ZA 70 MALIŠANA: Prilika svim talentima da se pokažu!

I ove godine, a već treći put, u periodu od 1.10 do 31.10. je kroz besplatnu školu tenisa za naše najmlađe i za našu decu, uzrasta od 5 do 9 godina teniski klub Crvena Zvezda omogućio da se 70 mališana oproba sportu, koji u Srbiji rađa pobednike.

Dok ima ljudi i kompanija, koji podržavaju talenat, finansijska sredstva nisu od presudne važnosti da biste postali šampioni, već je bitno samo da se na jednom mestu objedine volje, želje i mogućnosti, a naša škola baš to Srbiji i donosi.

Time je i ovogodišnja akcija besplatne teniske škole omogućila da nekadašnji teniski asovi u ulozi trenera, koji su na terenima Teniskog kluba Crvena Zvezda radili sa decom polaznicima, prepoznaju buduće zvezde, i izgrade nekog poput Novaka Đokovića, Jelene Janković, Ane Ivanović, Janka Tipsarevića, Igora Troickog, Jelene Dokić i da ih pod stručnim nadzorom povedu put uspeha, do pobeda.

„Kao što su to dobro znali još i stari Latini – „Mens sana in corpore sano“, ili srpski rečeno „U zdravom telu, zdrav duh“, pa se navedena partnerska akcija Data-Driven Lab-a i Teniskog kluba Crvena Zvezda, ne fokusira samo na buduće šampione. Naprotiv. Besplatna škola tenisa koja je uspešno sprovedena tokom prethodnih mesec dana imala je za cilj i da podseti naše najmlađe na to šta su prave vrednosti kojima treba težiti u cilju očuvanja zdravlja, a kako bi deca na terenima Zvezde usvojila i potvrdila izuzetno važne životne lekcije. Pored toga što su im obezbeđeni reketi, loptice, i drugi rekviziti, ali i vrhunski treneri, ova škola tenisa imala je za cilj da decu podseti i nauči o važnosti zdravog života, sna, vežbe, treninga i balansirane ishrane, te da na taj način Srbija odgoji generaciju zdravih sugrađana, za naše bolje i uspešnije sutra“ – ističe direktor teniskog kluba Crvena zvezda Slobodan Vojinović.

Pravilan i umeren psihomotorni razvoj osnov je zdravlja svakog deteta, a zajednišvo i uzajamno pomaganje stub je napretka svakog društva i zato su Teniski klub Crvena Zvezda i Data Driven Lab ponosni na još jednu uspešnu jesenju besplatnu školu tenisa i raduju se narednim druženjima i predstojećoj prolećnoj školi.

