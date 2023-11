IDEMO PO SALATARU! Đoković još pamti bezobrazan potez današnjeg rivala! Šta čega Novaka i Srbiju protiv Britanaca?

Specijalni izveštač iz Malage - Vuk Brajović

Sunčana Malaga je spremna da pozdravi Dejvis Kup šampione iz 2010, predvođene pod srpskom trobojkom od strane najvećeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića!

Prijatno druženje sa navijačko-medijskim kontigentom koji prati našu reprezentaciju na peti pohod ka polufinalu od kada je Srbija nezavisna država ohrabrilo je sve prisutne u pogledu optimizma i vedrog timskog duha pred uvek izazovni – deseti – meč protiv Velike Britanije, rivala protiv kojeg smo do sada ostvarili pet pobeda – i koji se jedva provukao u četvrtfinale ovogodišnjeg takmičenja pre svega zahvaljujući pobedama i doprinosu Dena Evansa – izostavljenog zajedno sa Endijem Marejem zbog povrede iz današnjeg susreta.

Naravno, perjanica srpskog tima Đoković ima neverovatnih 20 uzastopnih pobeda u singl mečevima Dejvis Kupa – ostvarenih od polufinala 2011 (poraz od Del Potra u Beogradu) i njegov ulog – u singlu, a najverovatnije i u dublu – mogao bi da bude ključan u narednom koraku do osvajanja druge titule u istoriji za Srbiju – čime bi postali 11 zemlja koja je „salataru“ osvojila više puta.

foto: Vuk Brajović

Da nam je “Albion” neugodan protivnik u tenisu svedoči i bolan poraz na Tašmajdanu 2016. godine – kada je Srbija (bez Đokovića) izgubila od Britanije sa 3-2, gde je neverovatni Endi Marej bukvalno sam ostvario ovaj važan trijumf i time umanjio prednost Srbije na spomenutih 5-4. Naš tim će nastojati da – u svom četvrtom plasmanu među najboljih 8 Dejvis Kupa - drugi put u poslednje 3 sezone uđe u polufinale, gde se – zanimljivo – neće naći prvolplasirana iz naše kvalifikacione grupe u Valensiji – Češka – juče poražena od De Minorove Australije sa 3-2. Češka je bila fatalna za naše igrače 2013. godine u finalu igranom u Beogradu – kada su nas Štepanek i Berdih nadigrali i nadmudrili u Areni – i suznih lica ispratili naše asove na put traganja za drugom titulom najstarijeg timskog takmičenja na svetu – koji još uvek traje.

Srbija je rangirana kao 7. na ITF Dejvis Kup listi (najbolji plasman – 2., te 2010.), a od kada je sa selektorske klupe vodi osvajač presudnog poena u istorijskom meču finala protiv Francuske 2010. Viktor Troicki – ostvarila je 5 pobeda i 3 poraza.

Prvi reket Srbije u meču koji će se od 16 časova danas igrati u Palati Sportova “Hoze María Martín Karpenja” je u poziciji da ostvari još jedno istorijsko prvo mesto – a to bi u slučaju još jedne pobede – bilo po broju trijumfa u reprezentativnom dresu, gde je Novak trenutno izjednačen sa Nenadom Zimonjićem sa 43 pobede (Novak 43-14 poraza, Zimonjić 43 – 41).

Da je Novaku ponovno osvajanje Dejvis Kupa jedan od prioriteta sezone i karijere – naglasio je već po osvajanju Rolan Garosa ove godine, a uz njegovu izuzetnu trenutnu formu – ostvarenju tog cilja pogoduju i činjenice da je današnji protivnik znatno oslabljen neigranjem Endija i Džejmija Mareja i Evansa, da je braneći šampion Kanada eliminisana – uz nama “taličnu” Češku, da je sjajnom pobedom nad Sinerom utvrdio svoju dominaciju nad najboljim igračima sveta koji će predvoditi svoje reprezentacije u Malagi – i da je poslednjih nekoliko meseci neke od najvažnijih pobeda ostvario dodatkom sjajne igre na mreži – što bi u slučaju nastupa u dublu bio veoma važan element uspešnog nastupa našeg para.

foto: FOTO TSS - SRĐAN STEVANOVIĆ

Na Novaka Đokovića će “ići” Kameron Nori, 18. igrač sveta i “autor” neslavnog “smeča u nogu” svom današnjem protivniku na Mastersu u Rimu ove godine – posle kojeg se ne veruje da će njihovi do tada korektni odnosi ikada više biti isti. “Znam ko sam i to ću i biti danas u meču protiv Đokovića”, najavio je Nori svojim medijima – uz nameru da “skupo proda kožu” iako je do sada izgubio sva tri meča protiv “il miljorea”, gde je prvi bio upravo u dvorani / na hardu u Torinu, uslovima u kojima se igra i današnji meč.

Ako kod Britanaca nema tajni u pogledu ostalih učesnika ovog meča – kod Srbije ih, po svemu sudeći – ima. Za boje “Junion Džeka” će u singlu nastupiti 60. Igrač sveta i finalista poslednjeg standardnog ATP turnira sezone u Sofiji – levoruki Džek Drejper (60 na svetu), dok nas u dublu čekaju sjajni Skupski i Salisburi (najjači dubl Malage uz Holanđanine Kulhofa i Rožera), u meču koji Srbija – iskreno – teško može računati da će dobiti.

Ko bi mogao da se – uz Novaka – nađe u izboru selektora Troickog za preostalo mesto u singlu i mogućnost osvajanja potencijalno pobedonosnog boda za našu zemlju već na početku ovog duela? Po očekivanjima ostrvrske štampe, to bi trebao biti 33. igrač sveta Laslo Đere, pobednik u 3 od poslednja 4 meča u Dejvis Kupu i teniser koji je ove godine pokazao najbolju formu pored Novaka – umalo ga ne pobedivši na Ju Es Openu u septembru.

Po nekim drugim izvorima - aktivno se razmišlja i o Miši Kecmanoviću, iako je po rangu šest mesta ispod drugog po broju mečeva (18) odigranih za reprezentaciju Lajovića (49) – igraču koji je pre svega slovio za “rešenje” nastupa u dublu, u kome je ostvario 2 od poslednje 3 pobede u Dejvis Kupu. Protiv Drejpera Kecmanović ima jedan poraz – dok Đere nema zabeležen nastup – pa je možda i činjenica da Miša ima takimčarsko iskustvo protiv nadirućeg levorukog Drejpera nešto što bi moglo da utiče na konačni izbog selektora Troickog.

foto: Profimedia

U slučaju da Srbija uzme prvi bod u singlu u meču “drugih tabli” – i da Novak predvidivo pobedi Norija po 4. put – najverovatniji protivnik Srbije u polufinalu će biti Sinerova Italija – ako preskoči izuzetno dobro izbalansiran tim Holandije koja nastupa u punom sastavu (sa Grikspurom i Van de Zanšlupom u singlu). U slučaju da posle singlova budemo imali izjednačen skor od 1-1, veliki zadatak očekuje “Orlove” protiv favorizovanog britanskog dubla – ali, ovo je tenis I Dejvis Kup – gde sva čuda postaju moguća!

Kurir sport

Bonus video:

00:03 Novak, navijači, Srbija, zastava