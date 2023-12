OSVOJILA VIMBLDON, SVE ŠOKIRALA, PA ZARADILA OGROMAN NOVAC OD SAJTA ZA ODRASLE! Zbog jednog OBEĆANJA muškarci su završili u suzama

Sofija Žuk bila je jedna od najboljih mladih teniserki planete, ali je posle osvojenog juniorskog Vimbldona njena karijera krenula da pada, te je ona ozbiljan novac zaradila preko sajta za odrasle.

Njen život bi mogao da posluži da se snimi jedan sjajan film. Od velike teniske nade do...

Ako se pasionirani ljubitelj tenisa sigurno se sećate Sofije Žuk. Ona je bila jedna od najtalentovanijih teniserki na svetu, ali je zbog povrede leđa morala ranije da završi karijeru.

Pravo malo svetsku čudo napravila je 2015. godine kada je u konkurenciji igračica do 18 godina starosti osvojila Vimbldon iako je imala samo 15 godina i pritom muku mučila sa pomenutim bolovima!

Da cela priča bude još čudnija - Sofija nije bili ni među nosiocima!

Zanimljivo, do juniorskog Vimbldonu nisu došle ni dve najpoznatije (tj. najatrakitvnije) ruske teniserke Marija Šarapova petostruki grend slem šampion i Ana Kurnjikova dvostruki osvajač Australijan opena.

Sofiji se predviđalo da će biti "nova Šarapova", ali je 2019 godine nakon poraza na startu Vimbldona i zarađenih 400 hiljada dolara u karijeri sve šokirala i rešila da se povuče. Povreda je to zahtevala.

- Čak i pre onog mog juniorskog šampionskog juriša na Vimbldonu, leđa su mi bila tako strašno da nijedan doktor nije hteo da mi pomogne. Moje telo nije dobro upijalo protein, pa su mi pršljeni bili skroz van svojih uobičajenih mesta. Išla sam na magnetnu rezonancu koja je pokazala da mi je kičma kao kod 50-godišnjakinja ili 60-godišnjakinja - rekla je jednom prilikom.

Tada je počela njena karijera foto-modela, a u međuvremenu je postala i rijaliti zvezda, dok je ogroman novac zaradila na sajtu za odrasle. Platforma "Only fans" omogućila joj je da se obogati, te je svojovremeno otkrila koliko je novca zaradila za samo pet dana.

- Postalo mi je interesantno, da budem iskrena, da saznam koliko se tu može zaraditi, za nedelju dana bez ikakvog golog izopačenog sadržaja. Bez se**ualnih poruka, ništa. To je zaintrigiralo mene i mog muža. I zaradila sam 4.500 dolara za pet dana. Ne razumem. Nisam ništa uradila, nisam pokazala golotinju. Ništa uopšte. Samo u kupaćim kostimima, kao na Instagramu. Ljudi to plaćaju, daju 20 ili 30 dolara, ja podignem na 100, oni plate. I tako je ispalo 4.500 dolara. Ne radeći ništa - istakla je Sofija, a zatim je obećala da se nikada neće skinuti potpuno gola niti plasirati bilo kakav porno sadržaj što je sasvim sigurno do suza dovela muškarce širom planete:

- To rade Amerikanke. Rusko vaspitanje je ipak drugačije - zaključila je ona.

