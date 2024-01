STARA GARDA POLAKO SILAZI SA SCENE! Marej: Trebao bih da se ugledam više na Novaka

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Bolan je bio jučerašnji dan za legende “belog sporta” Mareja, Vavrinku, Raonića i Tima, poraženih posle višesetnih trilera od mlađih Ečeverija, Manarina, De Minora i Ože-Alijasima u kojima su prikazali brilijantnu igru koja ih je krasila na vrhuncu karijere – ali i to da protiv “Oca Vremena” (po Agasiju) ne može (više) da se pobeđuje. Najmanje od spomenutih je sigurno pokazao Endi Marej, izgubivši u tri brza seta od Ečeverija – posle čega je bio veoma samokritičan:

Teško je biti bolji prema sebi na terenu u mečevima kada ne igrate dobro. Znam da frustracije i višak emocija svakako utiču na moju igru, i voleo bih da se više ugledam na Novaka u tom segmentu. I on ume da pokaže emocije na terenu, ali kada igra – fokusiran je maksimalno na svaki poen, I na tome bih trebao da nastojim da radim da se ne bih osećao tako bizarno kao što je danas bio slučaj”, kaže Ser Endi, i dodaje: “Da, verovatno je to bilo i zbog mogućnosti da je ovo bio moj poslednji meč u Melburnu, što je sigurno uticalo na moju podsvest, emocije. U potpuno drugačijem raspoloženju sam igrao ovaj meč u odnosu na one iz prethodne godine, nadao se da će mi publika pomoći da se sredim – ali tako nije bilo, i ovo je bio dosta neprijatan način da napustite teren i turnir”, jasan je on. “

foto: David Lobel / INSTAR Images / Profimedia

“Sten D Men” Vavrinka je pre 10 godina ovde osvojio svoj prvi Grend Slem, i iako je danas poražen u 5 setova od Manarina – ne misli da je ovo bio njegov poslednji nastup ovde.

"Svaki nastup ovde budi ta posebna sećanja na 2 divne nedelje u kojima sam pobedio Novaka i Rafu u finalu, čime sam ostvario svoj teniski san. Nadam se da ovo nije moj poslednji nastup ovde, jer je sezona tek počela a ja nedavno opravio od bolne povrede sa kraja prošle. Pozitivan sam prema svojim mogućnostima, i smatram da ima još razloga da radim na unapređenju svoje igre I forme, u nadi da će to doprineti boljim rezultatima”, najavljuje Švajcarac.

foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Trideset i sedam leta je omiljenom Francuskom teniseru Gaelu Monfisu, ali se to danas u njegovoj ubedljivoj pobedi protiv Hanfmana u 3 seta nimalo nije primećivalo. Kako je supruga Svitolina takođe danas zabeležila pobedu protiv Preston, medijima je posebno bilo interesantno da mu se obrate na temu nedavne izjave da mu je danas najvažnija uloga oca u porodici, povodom čega kaže:

”Neću vas lagati – veoma je izazovno imati porodicu i biti profesionalni igrač na turneji, ali nam puno pomažu naše majke i dadilje. I mi se navikavamo na sve ovo, učimo svakog dana – a pogotovo ovde u Australiji, našem najdužem putovanju do sada. I mi smo obični ljudi, i molio bih naše pratioce koji podjednako vole ovaj divan sport kao i mi da to ne zaborave – pošto je sve više igrača i igračica koji se nalaze u situaciji poput naše. Gledajte na to kao na naš posao, na primer. Uspeti izneti obaveze roditeljstva i turneje je veliki uspeh i divan osećaj”, emotivan je Gael.

foto: COLIN MURTY / AFP / Profimedia

I za kraj, prvi Grend Slem sezone nemoguće je zamisliti bez neke ne-teniske kontroverze, što se ovoga puta vezuje za Adrijana Manarina i njegov nastup na egzibicionom događaju u Sankt Petersburgu – zbog čega ga je pred medijima prozivala ukrajinska teniserka Lesija Curenko.

“Nisam bio u kontaktu sa njom, tako da ne znam šta je govorila o tome. Ja sam profesionalni teniser, ne bavim se politikom i tamo sam igrao tenis. To ne znači da podržavam nešto ili nekoga, jer je posredio bio privatni događaj a ne politički. O tome nema šta dalje da se priča”, izričit je Francuz kome svakako ovo nije bio željeni sadržaj sa kojim je konferencija za medije mogla da bude privedena kraju.

Kurir sport