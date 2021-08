KOŠARKAŠICE SRBIJE BLISTAJU OD SREĆE Kapiten Jelena Bruks poručuje navijačima: Kad ste se već probudili u 4, mora da bude tenzije!

Kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Jelena Bruks rekla je da je ekipa ostvarila prvi cilj plasmanom u polufinale Olimpijskih igara u Tokiju.

"Probudile smo se u poslednjoj četvrtini kad je bilo najvažnije i nismo dozvolili Kini ni da pomisli da može da pobedi. Ostvarili smo prvi cilj, ušli medju četiri najbolje i sada čekamo da vidimo ko će biti protivnik u polufinalu. Samo kad smo pobedili, sada je sve dobro", rekla je Bruks, preneo je Košarkaški savez.

Košarkašice Srbije plasirale su se u polufinale Olimpijskih igara pošto su pobedile Kinu sa 77:70.

"Sve se sklopilo kada je bilo najpotrebnije. Imale smo pad u trećoj četvrtini, ali ne može da se gleda utakmica u Srbiji u četiri ujutru sa uživanjem, kad su se već probudili ljudi mora da bude malo tenzije. Kada je najviše trebalo, naša timska igra je obavila svoje. Teško je igrati u ovom terminu, koliko god da smo se navikle na ovu vremensku zonu", navela je Bruks.

Reprezentativka Sonja Vasić rekla je da je ekipa u poslednjoj četvrtini pokazala svoju prepoznatljivu igru.

"I kada nije išlo dobro, uspele smo da se skupimo i da verujemo u tim. To nam se vratilo. Verujem da smo u tih poslednjih sedam, osam minuta napokon pokazale našu prepoznatljivu igru i da ćemo to samo da dižemo do kraja. Ispunile smo naš cilj da udjemo u borbe za medalju i sve je otvoreno", navela je.

Srbija će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Australije i SAD.

"Mislim da ni sada niko nije smatrao da smo mi favorit, niko nije verovao, odavno su nas otpisali svi. Opet smo izašle na teren i uspele smo da mi pričamo za sebe kao ekipa. Videćemo… Imamo 40 minuta da probamo nemoguće. Do sada smo samo nemoguće i uspevale da uradimo", dodala je Vasić.

foto: Profimedia

Košarkašica Ana Dabović rekla je da je srećna što je deo tima, koji je pokazao da igra najbolje kada je najteže.

"Dugi niz godina pravimo velike uspehe. Ne mogu da verujem da smo u polufinalu. Definitivno nije bilo lako, ali pokazali smo ponovo da smo tim koji igra najbolje kada je najteže. Uradile smo što je bilo potrebno da se pobedi. Dale smo najbolje od sebe. Stvarno sam uživala na terenu danas, kao što uživam svih ovih godina igrajući za selektorku Marinu i igrajući zajedno sa svim ovim devojkama", rekla je ona.

"Ova generacija je neverovatna. I definitivno, očekujem da će Kina osvojiti medalju na sledećim Olimpijskim igrama", ocenila je Dabović.

Kurir sport/Beta