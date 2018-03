Naša popularna glumica i voditeljka Sofija Rajović otkrila je javnosti jednu od stvari koju najviše voli kod sebe. Kako je u današnje vreme specifičnost na ceni, Sofija je istakla nešto samo njoj svojstveno i što je na neki način izdvaja iz mase.

"Rodila me majka naopaku... I to mi se sviđa", potpisala je objavu na Instagram pričama lepotica, ne otkrivajući do kraja na šta je tačno mislila.

foto: Instagram Printscreen

(Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir