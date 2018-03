(VIDEO) KIJA SE GUŠILA U SUZAMA: Saznala je za drugu Slobinu ljubavnicu, vodili su ljubav u njenom krevetu!

Danas je domaću javnost šokirala ispovest navodne ljubavnice Slobe Radanovića. Ona je za jedan nedeljnik izjavila da je Sloba Kiju varao sa njom, a da su čak i vodili ljubav u Kijinom krevetu.

Ova vest je nekako stigla i do Kristine koja nije mogla da dođe sebi od šoka. Uvukla se u svoj krevet i plakala kao kiša.

Ana Korać je pokušavala da je uteši govoreći joj da to nije istina i da su to mediji izmislili, ali nije uspela da je smiri.

"On je đubre, znam da je spreman na sve... Više me ništa ne iznenađuje od njega. Ja njemu nšta više ne verujem, ali me sve pogađa, posebno zbog moje porodice", pričala je jecajući Kristina, a Ana se držala svoje priče:

"Nemoj da veruješ u sve što se piše, sada bi svako da postane poznat na naš račun... Ko zna šta se još piše", ubeđivala ju je Ana.

Kristina je nastavila da se jada drugarici.

"Pogađa me kada čujem da je neka druga spavala u mom krevetu", nastavila je Kija, a Ana je nastavila da je teši.

