SEKA ALEKSIĆ: Smršala sam od stresa!

Želela sam ovo oduvek i to mi se ostvarilo. Lepo se kaže - kakve su ti misli, takav ti je i život. Ako sanjam punu Arenu, onda će tako i biti

Seka Aleksić ne sumnja da će 14. aprila Štark arena u Beogradu biti puna i da će to veče s fanovima pevati najveće hitove iz bogate petnaestogodišnje karijere. Pevačica svakodnevno uvežbava repertoar s bendom, mada još nije odlučila kojom pesmom će početi nastup.

"Očekujem da Arena bude puna, da ljudi budu veseli i razdragani. Najvažnije mi je da me glas dobro posluži. Svu ljubav i energiju ću to veče pokloniti publici, ostaviću srce na sceni".

foto: Vladimir Šporčić

Je l‘ ti važno da u Areni bude 20.000 ljudi?

"Kako god da bude, samo da sve lepo ispadne. Da se ne lažemo, neće niko primetiti da li u Areni ima 10.000 ili 15.000 ljudi, to je mala razlika za toliki prostor. Retko ko da je imao u Areni 20.000 posetilaca, mislim da nije niko. Gledajući prodaju karata, u koju imam uvid, Arena će biti krcata".



Da li si zbog koncerta toliko smršala?

"Kako da ne, od muke sam smršala (smeh). Ovo se zove stres dijeta".

foto: Vladimir Šporčić

Prijatelji DOŠLO POLA ESTRADE

Brojne kolege s muzičke scene došle su juče u Arenu da podrže Seku i druže se s njom na promociji koju je organizovala povodom koncerta. Među njima su bili Goga Sekulić, Boban Rajović, Indi, Saša Matić, Nenad Aleksić Ša, Romana Panić...

foto: Vladimir Šporčić



Pre sedam godina imala si uspešan koncert u Beogradu. Je l‘ te nervira kad kažu: "Evo, sad i Seka peva u Areni"?

"Ja to nisam čula, ali jesam čula za neke druge pevačice (smeh). Čovek treba da bude svestan svojih kvaliteta. Za mene je prednost to što sam već imala jedan koncert u Areni, znam da je dobro prošao, da nisam delila karte na sve strane da bi bila puna hala. Čemu to? Onda bolje da pravim koncert na nekom drugom, manjem mestu. Iskreno, htela sam da koncert napravim na Tašmajdanu, na otvorenom, ali rizično je jer april može da bude hladan".



Sin Jakov definitivno neće biti u Areni 14. aprila?

"Ma neće, on će tada spavati. Mali je još, biće prilike i za to. On nema pojma da mu je mama javna ličnost".



Jesi li verovala da ćeš postići ovoliki uspeh?

"Jesam. Svesna sam sebe, znam šta mogu, a šta ne mogu. Želela sam ovo oduvek i to mi se ostvarilo. Lepo se kaže - kakve su ti misli, takav ti je i život. Ako ja sanjam punu Arenu, onda će tako i biti".

foto: Vladimir Šporčić

Ništa od dijete MILICA GLADNA KAO VUK!

Milica Todorović nedavno se požalila da što pre mora da vrati kilažu od prošle godine i da je već počela rigoroznu dijetu. Od toga izgleda nema ništa - na promociji pevačica nije mogla da odoli hrani!

(Kurir / I. E. Foto: Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir