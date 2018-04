TROŠIO SAM NA KUR.E I KOKAIN: Miki Đuričić priznao sve svoje POROKE, a razlog zbog kojeg ne želi porodicu je PORAŽAVAJUĆ!

Poslednjih dana jedna od glavnih tema na šoubiz stranama je seks Mikija Đuričića i pevačice Nadežde Biljić.

Pčelar iz Kupinova je pre izvesnog vremena otkrio detalje iz svog života koji su šokirali mnoge.

Priznao je da je novac trošio na opojne droge, kladionicu i da nije uopšte štedeo.

“Ne kockam se više u velike pare kao ranije. Igram sportske tikete i uplaćujem po 100-200 dinara, a nekada i hiljadu. Volim da se kartm i verovatno ću igrati kladionicu do kraja života. Ali odavno se nije desilo da za noć izgubim 20.000 hiljada evra. U poslednje dve godine dva puta sam zaradio veći novac i nisam ga prokockao. Ne idem u kazina, jer sam sebi dao zabranu ulaska, ali i dalje volim da igram poker, pa kada sam u selu, sa prijateljima uložimo po 2.000 dinara i kartamo se celu noć. Nikada ništa o svom životu nisam krio, jer nisam riba da ne smem da kažem. Koristio sam kokain pre pet godina, novac sam proćerdao na kocku, putovanja, ku.ve”, kazao je Miki.

“Uvek je bilo žena u mom životu i to stoji. Tri puta sam bio ozbiljno zaljubljen, čak sam i svadbe zakazivao. Međutim, problem je uvek nastajao kada su sve te žene mislile da znaju bolje od mene i kada su poželele da me menjaju. Ali i one imaju pravo”, dodao je Miki.

Ono što je tužna činjenica, a koju za sada, kako priznaje, ne bi menjao, je to da je Miki pokušao da ima decu, ali mu se ta želja nije ostvarila.

“Pokušavao sam da sa dve žene dobijem decu, ali nisam mogao, nisam uspeo. Volim da sam sam i neću da mi neko stoji nad glavom”, kazao je na kraju Miki pre izvesnog vremena, što su mnogi smatrali poražavajućim.

