KASNO SAM SHVATILA DA ME KONTROLIŠE, BIO JE MOJ UCENJIVAČ: Učesnica Parova iznela detalje o svojoj prošlosti!

Učesnica "Parova" je i ranije iznosila stvari iz svog privatnog života, a sada je otkrila detalje.

Marija Malivuk priznaje da je njena najveća greška što je dozvolila sebi da se uda za pogrešnog muškarca.

"Ja sam imala lepo detinjstvo, živela sam kod bake. Kada sam napunila 15 godina, došla sam kod mame u grad, koja je posle mene rodila još dvoje dece. Tate nema nigde, ali neću ništa loše reći o njemu. Ja sam bila dobar đak i bila sam dobro dete dok sam bila kod bake. Ja živim kako osećam da treba, a ne kako mi neko kaže. Mene je suprug maltretirao, posle drugog deteta je nastao haos. On je bio moj prvi dečko. On je bio moj izbor, ja nisam imala gde da se vratim", počela je ona svoju ispovest, pa dodala:

"Moj najveći problem je što sam se ja udala za pogrešnog. Postao je moj kontrolor, ucenjivač, sve je morao da zna. On mene i dan danas voli i priča o meni. On je mene varao dok sam ja podizala decu, nisam imala ni vremena sebe da sredim... Omalovažavao me je i ja sam mu se zaklela da ću ga prevariti kada sve to prođe", rekla je Marija.

