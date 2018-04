ACA LUKAS O LUKI LAZUKIĆU: Meni rekli priznaješ ili ideš u pritvor, a njega pustili da se brani sa slobode! NEK MI NEKO OBJASNI U ČEMU JE RAZLIKA

Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Ali Luka Lazukić, čovek koga ne poznajem i protiv koga nemam ništa, a za koga Nataša Bekvalac tvrdi da ju je pretukao, je priveden, otišao na informativni razgovor, dao je izjavu i onda je pušten da se brani sa slobode. Koja je ratlika između mog slučaja i slučaja supruga Nataše Bekvalac? Evo čekam da mi neko objasni, upitao je Aca Lukas.

On je u intervjuu za Prvu rekao da Lazukić nije još osuđen a daje izjavu.

"Čovek je dao izjavu a još nije osuđen. A kako bih dao ja izjavu iz pritvora? Meni su rekli ili ideš u CZ 30 dana ili priznaješ. Ja sam tada shvatio da mi je bolje da priznam. Kako bih dao bilo kakvu izjavu iz pritvora?", rekao je Lukas napominjući da osuđuje svaku vrstu naselja, posebno nad ženama.

On je istakao da sad ne može da doka da je nevin kad je već osuđen.

"Imam zabranu prilaska godinu i po dana. Eto tako sam je "prebio" da smo se viđali zbog deteta na njen pristanak", rekao je Lukas i još jednom upitao u čemu je razlika između njega i Luke Lazukića?

Lukas je otkrio da se još nije sudski razveo.

"Nisam Sonju nikad pitao zašto je to uradila, zašto me je prijavila... Šta da mi kaže. Prešao sam preko toga, dete je najbitnije. A svom detet ću sve objasniti kada poraste i kada za to dođe vreme", rekao je Lukas.

On je javno pitao "šta se to dešava sa našim tužilaštvom" i rekao kako će se on sam izboriti i da samo on zna kako mu je.

"Samo ja znam kako mi je... Samo ja znam kako mi jer jer ne mogu da radim svoj posao jer sam odbijen za američku vizu jer sam osuđen", rekao je Lukas.

