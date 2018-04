KURIR SAZNAJE: Policija prikuplja dokaze protiv Dragoljuba Bekvalca

Prema saznanjima Kurira, inspetkori beogradske policije ispituju pretnje koje je Dragoljub Bekvalac, otac Nataše Bekvalac, izrekao Luki Lazukiću u emisiji "Da, možda, ne" pre desetak dana.

Policija će sakupiti svi potrebne podatke i iskaze, a onda će odlučiti o tome da li će protiv fudbalskog trenera biti vođen postupak.

Podsetimo, advokati Luke Lazukića oglasili su se pre nedelju dana sa tvrdnjom da je Dragoljub Bekvalac uputio pretnje njihovom klijentu na Javnom servisu i da protiv njega podneli prijavu zbog krivičnog dela "Nasilje u porodici", kao i zahtev policiji za određivanje zaštite.

Sporne reči Dragoljuba Bekvalca, za koje Lazukićevi pravnici smatraju da su pretnje, jesu sledeće:

"Ja sam njemu rekao: “Vidi, uzimaš moje dete za ženu. Iskreno, protiv moje volje, ali želim vam sreću. Sve što budeš radio, ne smeš dići ruku na moje dete. Upravo tim rečima sam to rekao. Radim sa momcima 30 godina i znam pedagogiju, psihologiju ličnosti, to je čovek koji se služi prevarama, obmanjuje žene izgledom. Da li ga ja volim, ili ne, to nije važno, on to radi na taj način".

Sreća što od Novog Sada do Beograda ima toliko kilometara. Baš sam čitao pre 10 godina šta sam rekao za Natašu, da bih za nju ubio, sada kažem: Za Natašu bih i poginuo. Luka je prevarant, čovek koji putem zaljubljenih žena rešava egzistenciju. Moj zet je loš čovek, njegov cilj je bio da se materijalno Nataša uništi i prisvoji sve, a moja ćerka je bila zaljubljena i moja priča nije mogla da dopre do nje - rekao je Bekvalac u emisiji "Da, možda, ne".

