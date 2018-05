(VIDEO) SLOBU NAPALI I PONIŽAVALI, OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI: Za 8 meseci nisam dobio 2 dana razumevanja, NE MOGU VIŠE

Maca Diskrecija je Slobu Radanovića isprovocirala komentarom: "Ti znaš šta su životni problemi, a živeo si na tuđoj grbači". On ju je tim povodom obasipao psovkama i uvredama, a onda bacio bubicu i napustio dnevnu sobu, ostavivši svoju devojku za stolom. Obezbeđenje je bilo u pripravnosti.

Inače, pored mnogobrojnih pitanja gledalaca, najviše pažnje privuklo je to kako on komentariše objavu Luninog oca da je ona "brend Đogani, a on nepoznati pevač koji je postao poznat zahvaljujući Luni?"

"Ja ne mislim da je on to napisao. Ako jeste, verovatno je imao neki razlog, ja mu ovog puta poručujem da je on pogrešio u tome što je napisao i da nema razlog tako da razmišlja. Ja prema Luni osećam isto kao i pre šest, sedam meseci kada sam se zaljubio u nju.

Luna zna da sam se ja u nju zaljubio kao devojku od 21 godinu, ne kao Lunu Đogani. Nijednog trenutka nisam gledao na nju kao Lunu Đogani. Jedina začkoljica je što je ona dete poznatih roditelja, a ja anonimus bio, što sam ovde dobio ovakvu je*enu popularnost" izjavio je Sloba i dodao: "Ja sam ovde išao srcem, zaljubio sam se u ovu devojku. To je ona prvo priznala, pa sam posle nekog vremena to potvrdio.

Moja jedina greška je što sam drugu osobu povredio time. Da, imam grižu savest zbog toga. Da, osećam krivicu zbog toga. Ako ja za ovih osam meseci ne mogu da dobijem dva dana razumevanja, onda ne znam", rekao je on.

