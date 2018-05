DALILA ŽESTOKO NAPALA GASTOZA: Istetovirao si mrtvu majku zbog rijalitija! (FOTO)

Dalila Dragojević žestoko se posvađala sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i otkrila cimerima da je on lik svoje pokojne majke Goce istetovirao samo zbog rijalitija i skupljanja poena!

Učesnici "Parova" posvađali su se na krv i nož, i to kada se bloger smejao kada su ukućani komentarisali da je Dalila jedna od najinteligentnijih u vili. Zbog toga mu je ona tokom nominacija za ispadanje dala glas.

- Iz dana u dan slušam te kako je zaljubljen, te nije. Mislila sam da je prerastao ove igrice. Nekako, kao da tone iz dana u dan. On misli da nas to boli i da smo ljubomorni na njega, ali ovo nije treća sezona, kada je on bio sjajan i kada je harao ovuda - rekla je Dalila, a Marinković je ironično rekao da će se od sada ponašati kao ona.

Dragojevićku je to iznerviralo, pa mu je poručila da je loš igrač i da na osnovu pokojne majke Goce skuplja poene u rijalitiju.

- O čemu ti pričaš, jadniče? Istetovirao si lik svoje pokojne majke zarad rijalitija! To si uradio pred ulazak kako bi te ljudi sažaljevali, kako bi skupio više fanova. Kakav si ti igrač kada zloupotrebljavaš rođenu majku? Stavio si je na ruku kako bi je pokazivao ovde i skupio glasove - urlala je Dalila, a Gastoz je u čudu prokomentarisao da ne zna o čemu ona priča.

Dalila nije tu stala, već je otkrila i da je Marinković hteo da izda produkciju koja je od njega napravila nešto i da ode na konkurentsku televiziju.

- Ti si pregovarao da ideš u drugi rijaliti na ružičastoj televiziji. Onda ti je Požgaj rekao da dođeš ovde jer su oni tebe proslavili.



Pobednica pete sezone "Parova" nije jedina koja je osula paljbu po Gastozu. Mili Radosavljević takođe ga je napao, a i on je udario na njegovu pokojnu majku.

- Sram te bilo, seljačino! Šta si radio kada ti je majka bila bolesna i kada je umirala? Nisi bio uz nju, već si lutao po gradu i izlazio. Sada patetišeš. Što nisi bio uz nju kad si joj bio potreban? - pitao ga je Mili, a Nenada je ovo jako pogodilo.

- Sram te bilo što spominješ moju majku. A gde je tvoja mama? - vikao je Gastoz na Milija, koga je majka ostavila kada je bio mali.



Kurir.rs/Jelena Stuparušić/Foto: Printscreen



Nastavio po starom

Prevario Teodoru Dok je Teodora boravila u kampu otpisanih, bloger je poljubio Anamariju u ostavi, a raskrinkala ih je Dalila. foto: Printscreen/TV Happy - Reci, Gastoze, jesi li prevario Teodoru posle žurke u sredu? Šta si radio sa Anamarijom u ostavi, jeste li se poljubili? - pitala je Dalila, a Hrvatica se nadovezala.

- Evo, reci ti da ne bude da ja lažem? Jeste, ljubili smo se u ostavi.

Marinković je pokušao da se opravda, a Radoičićeva je besno prokomentarisala:

- Ne znam, jedino što želim jeste da ga napucam.

Kurir

Autor: Kurir