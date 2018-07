MMA BORAC PROPAGIRA NASILJE NAD ŽENAMA: Džakić poziva na ubistvo Karleušinih fanova! (FOTO)

MMA borac Dušan Džakić šokirao je javnost kada je izjavio da žene koje slušaju pesme Jelene Karleuše treba ubiti ili poslati na Goli otok.

foto: Printscreen

Poznati sportista je gostujući u jednoj emisiji izazvao lavinu komentara javno pozivajući na nasilje nad ženama. Dušan je najpre komentarisao rijaliti programe u Srbiji, a učesnike istih nazvao pogrdnim imenima. Tada se dotakao i Karleuše, koju je najpre brutalno izvređao.

foto: Printscreen

- U rijaliti program dovedeni su najgori ljudi koji postoje u Srbiji. Dolaze najveće kurve, ološi, smradovi, budale. Ljudi su zastranili najviše zahvaljujući medijima. Imate otvorenog satanistu Jelenu Karleušu koja dođe na televiziju koju gledaju milioni i na svoje veštačke si*se stavi grudnjak u obliku dva penisa u erekciji i ocenjuje pevače. Žena, majka s izbačenim si*ama i dva ku*ca sedi kao najveća ku*vetina. Došla su poslednja vremena. Prvo, svi znamo da ona nije nikakva pevačica, žena bivših kriminalaca i propalog fudbalera. Glumi Kardašijanku - rekao je on za "Balkan info".

foto: Instagram screenshot

Ipak, najšokantniji deo bio je kada je MMA borac opisivao svoje izlaske u noćne klubove, a ironija je što je u međuvremenu nekoliko puta naglasio da je on pacifista i nekonfliktan dečko.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada vidim devojke u klubovima da krenu da pevaju pesme od one debilke Karleuše "muškarci sa muškarcima, žene sa ženama" ("Sodoma i Gomora", prim aut.) i da uživaju... Čoveče, metak u glavu odmah! Normalno, ne možeš to da uradiš jer će te uhapsiti. Takve žene treba da idu na rehabilitaciju, na Goli otok! - rekao je on.

foto: Skijanje.rs

Jelena Karleuša nije bila imuna na prozivke sportiste nesportskog duha, pa je prokomentarisala:

foto: Marina Lopičić

- Kao javna ličnost, žena i majka moram da reagujem! Ovaj nazoviborac poziva na ubijanje metkom u glavu, i to radi javno?! I još nije priveden?! U zemlji gde svakodnevno čitamo o ubijanju, prebijanju i zlostavljanju žena?! Nije problem ovaj psiho što poziva na ubijanje žena, već što je televizija to objavila i što se u komentarima ispod videa stotine muškaraca slaže s izrečenim. Kao zaštitno lice PETA, tražim prava za životinje, a u Srbiji su i žene ugrožene - poručila je Jelena i istakla da svi treba da podrže Kurirovu akciju "Stop nasilju nad ženama".

foto: Profimedia

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen Instagram

Kurir

Autor: Kurir