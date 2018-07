KIJA U PROGRAMU OTVORILA DUŠU, NAKON NEVEROVATNOG USPEHA NOVE PESME: Sloba NIJE želeo razvod, a EVO kako ga je naterala da potpiše papire! (FOTO, VIDEO)

Pobednica "Zadruge" Kristina Kija Kockar je nakon završetka rijalitija nastavila da niže uspehe, a pesma "Ne vraćam se na staro" koju je snimila sa grupom "Ministarke" ima ogroman broj pregleda.

Nakon velikog uspeha, Kija otkriva čija podrška joj je najviše značila i ko ju je najviše pohvalio.

foto: Printscreen Pink Tv

"Fenomenalni su komentari prvo od ljudi koji me podržavaju, od kolega, najlepša poruka mi je bila od Milice Pavlović, Ceca mi je rekla da je super.

Na pitanje šta je Sloba rekao za numeru, stjuardesa kaže:

"Rekao je da je super, on je čuo pesmu kad je video demo, čak je okačio i na instagramu da me izreklamira. Možda je još rano da krećem u nešto novo, ali sam već počela da radim na novom projektu, u planu je nova ozbiljna pesma, koja ostaje za ceo život. Kada sam je čula naježila sam se, a opisuje baš bolan period mog života, kroz koji sam prolazila proteklih nekoliko meseci".

foto: Printscreen YouTube

Ona je otkrila i da Radanović nije želeo da se razvedu:

"Prošlo je tek nedelju dana, toliko stvari mi se dešava da ne znam koji je dan. Ja sam stavila te potpise čim sam izašla, a on je stavio taj dan kad smo se videli sa advokatom. On nije bio za to da se mi razvedemo, ja sam papire krišom predala njemu iza leđa. Međutim, problem je u tome što su svi na odmoru, tek od septembra ćemo moći da biramo, sad ne možemo da se pohvatamo jer oboje imamo nastupe van Srbije".

Na pitanje šta mu je rekla kad je rekao da ne želi da stavi potpise, Kija kaže:

"Nismo nešto pričali o nama dok smo sedeli sa advokatom, nisam nešto preterano polemisala, odmah sam predala sutradan, samo je bitno da se pojavimo jednom i to je to posle toga", rekla je Kija i dodala:

"Kada sam izašla mnogo mi je bilo lakše, jer nismo u kontaktu zvanično, ovde sam okružena obavezama. Najviše sam se razočarača kad sam čula šta mi je govorio iza leđa. On se pravdao da nema veze s tim, ali ja tako nešto ne mogu da zaboravim, želim da stavim tačku na sve", rekla je Kockareva, a onda otkrila zašto su se ponovo zapratili na Instagramu.

"Zapratili smo se jer smo uspostavili komunikaciju, nema potrebe da se nerviram i da budemo u lošim odnosima, život ide dalje", rekla je Kija za "Premijeru".

foto: Printscreen YouTube

U emisiju se uključila i doskorašnja takmičarka šoua "Pinkove Zvezde", Milica Jokić, takođe novi član sastava "Ministarke", koja je progovorila o odnosu sa Kijom:



"Snimanje spota je bilo zanimljivo, kao i rad sa Kijom, sve ovo je bilo jedno neverovatno iskustvo"

foto: Printscreen YouTube

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir