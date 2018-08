LUNU ĐOGANI MESECIMA PROZIVAJU ŠTO ČUVA SKUPOCENI POKLON: Sloba joj je dao bundu dok su bili u vezi, a zbog ovoga je nikada neće vratiti!

Lunu Đogani su svi kritikovali što poklon koji je dobila od Slobe Radanovića u rijalitiju nije vratila pevaču nakon raskida.

Rijaliti učesnica je dobila stranicu na Instagramu, gde su korisnici komentarisali kako skupocenu bundu nije skidala čak ni kada je bilo toplo, a savetovali su je i da je vrati.

BUNDU KOJI JE DOBILA OD SLOBE NIJE SKIDALA U RIJALITIJU: Sada je ljubav pukla, a evo šta će Luna Đogani uraditi sa njom!

Ipak, ona to ne želi da uradi, pa je objasnila zbog čega.

"Neću dati, to je moja bunda! Nema nazad! To je poklon od mog tadašnjeg dečka, koji je to zaradio jer je bio pobednik "Zadrugovizije". To mi je ostalo od njega, to i pisma... nemojte to da mi uzimate. Baš je lepa bunda. Ona se nalazi kod mene, kod kuće, na čiviluku čeka zimsku sezonu da je nosim", rekla je Luna tokom televizijskog gostovanja.

