INDIRA PROGOVORILA O VEZI SA BOROM SANTANOM! DA SAM GA TADA UHVATILA, MA ŽIV NE BI OSTAO! Majka Sare Reljić bez dlake na jeziku o KAZANOVI IZ ŽELEZNIKA (VIDEO)

Kada je čula da Bora Santana "luduje za njom" i zašto, nije joj bilo svejedno. Naime, prema njegovim rečima, majka Sare Reljić, Indira, posle zadrugarske žurke nije ostala imuna na njegov šarm. Međutim, kako je već jednom istakla, ona nije zainteresovana za emotivnu vezu sa njim, niti joj prija što je on govorio svašta na konto toga.

"Dobro je prošao! Bora Santana je lupio glupost i ostao živ. Po izlasku iz 'Zadruge' na toj nekoj žurki ja sam se pozdravila sa svima. On je od tog pozdrava napravio takvu priču... E sad, meni je jasno da se svako bori na svoj način i da svako pokušava da od tih mlađih ljudi da sebi na neki način skrene neku medijsku pažnju ne bi li opstao što duže u medijima, ali to je bilo izuzetno ružno s njegove strane", rekla je atraktivna Indira.

Kako kaže, ona je demnatovala priču, ali svakako ne razume ni odakle njemu takva ideja.

"Ja sam bila zatečena i šokirana natpisima. Napravila sam i neki demant, ali mi je stvarno bez veze da demantujem takve stvari. Odakle njemu ideja da tako nešto može da se desi? Ja vam kažem, dobro je prošao. Izlupetao je velike gluposti".

Na kraju se našalila kako bi mu, da je bio bliže u tom trenutku, ona presudila!

"On može da kaže šta god hoće, ali opet ponavljam, ali on je vrlo nepromišljeno izjavio te stvari, to je vrlo bez veze što je rekao, dobro je prošao kako je mogao da prođe, da sam ga uhvatila u tom momentu ne bi sigurno ostao... živ", zaključlila je ona s osmehom.

