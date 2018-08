BORA SANTANA U ŠOKU! FAN MU NUDI SKUPOCENE POKLONE ZA VELIKU BORBU I HRABROST KOJU JE POKAZAO U RIJALITIJU: Pa, ne možemo dozvoliti da jedna zvezda TAKO ŽIVI! (VIDEO)

Bora Santana nije mogao da veruje šta se dešava, kada se javila gospođa iz Novog Sada i ponudila da mu pomogne oko karijere i kupi auto, jer ne može da dozvoli da zvezda poput njega ide autobusom.

"Boro, neko te je danas uslikao u autobusu kod železničke stanice, 511. Videla sam sliku na Instagramu i baš mi je čudno što ideš busom. Ja sam pričala sa svojim suprugom, on je večeras odleteo za Istanbul, on hvala Bogu eto... ispunjava svaku moju želju, da odete u salon zajedno da izabereš auto na poklon. Ne možemo dozvoliti da takva zvezda ide autobusom!" rekla je ona tokom poziva u emisiju "Zadruga, narod pita", gde Bora došao kao jedan od gostiju.

"Po izboru! Nešto što ide uz tvoj temperament".

Bivši zadrugar nije znao šta da kaže! Bio je zbunjen i oduševljen u isto vreme.

"Hvala vam, gospođo, ali ja to ne mogu da prihvatim. Stvarno. Kao da ste mi poklonili! Volim sam da zaradim to sa svoh deset prstiju", rekao je on.

"E, baš zato! Ja, moja porodica, familija, suprug, poslovni saradnici, tebe izuzetno cenimo, divimo se tvojoj hrabrosti i borbi... Ja ti mogu pomoći vezano za karijeru, ali neću sada od sebe, nisam ovde bitna ja, nego ti. A suprug neka ti kupi kola. Bio ti je rođendan! Da nakriviš šeširić, Bog da te vidi!", insistirala je gospođa iz Novog Sada.

