KIJA KOCKAR U PRVI PLAN STAVILA BUJNE GRUDI: Mešala kukovima na brodu, a onda otkrila da li je našla DEČKA! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar razvela se od Slobe Radanovića, a sada živi život punim plućima.

Ona je otišla na letovanje odakle redovno objavljuje fotografije, a sada je pokazala svoju liniju u kupaćem kostimu, đuskajući na brodu.

Nakon objava sa broda, Kristina je objasnila da je i dalje sama, a da niko ne treba da je spaja sa muškarcima.

"Nemam dečka, prekinite da me spajate, pa onda još da raskidate moje navodne veze. Udajete me, useljavat me...", napisala je Kristina.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir