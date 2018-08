IVAN DOVEO MILJANU I BEBU SVOJOJ KUĆI U BG: Kad je videla gde živi NAČISTO JE ODLEPILA! Gadiš mi se! Idem momentalno u Niš!

Kada se Miljani Kulić u rijalitiju dogodila ljubav sa Ivanom Marinković, nije ni slutila da će se saga odviti ovako! Naime, nedugo nakon porođaja, bivša zadrugarka ne želi više ni da čuje za bivšeg supruga pevačice Goce Tržan, bivšeg učesnika "Parova"... jer joj se kraj njega ostvario najveći strah.

Kako se navodi, Miksi i Željko krenuli su put srpske prestonice ne bi li sa Marinkovićem živeli kao porodica, ali kako Marinković nema svoj dom, opet su ih dočekala otvorena vrata rijalitija. Već po dolasku u Beograd Miljani je pao mrak na oči kada je videla gde ih je doveo. Ivan je, navodi se, Miljanu i tek rođenog sina preveo preko praga ne svoje kuće, već vile "Parova" - njegove nove kuće!

Kako nije znala šta će, brzo se spakovala da krene nazad u svoj rodni grad, ali Ivan ju je uverio da on tu lepo živi i da ga tu lepo tretiraju. Posle kraćeg ubeđivanja Miljana je da ostane u luksuznoj vili, ali onda se dogodilo ono čega se najviše pribojavala. Scene iz rijalitija su se ponovile i napolju!

"Sram te bilo, nećeš ni bebu da prepoviješ! Gde li mi je bila pamet kada sam s tobom dete pravila? Gadiš mi se! Idem momentalno u Niš! Dete više nikada nećeš videti", vikala je ona, prenosi Blic.

Ivan joj, pak, nije ostao dužan.

"Idi kući da proganjaš pevače! A da vidim svog sina neće me sprečiti ni ceo kordon policije, sramoto jedna! Kako me nerviraš! Bolje je i da odeš! Svašta ću ti sad reći", nije birao reči on.

Kako se rijaliti odvio van rijalitija, sve je bilo pušteno u etar bez njihovog znanja, a učesnici kampa tom prilikom ostali su zapostavljeni. Međutim, kada je Marija Kulić videla šta se dešava brzo je došla po svoju ćerku i unuče.

