MARINKOVIĆ DETALJNO O KOKAINU KOJI JE NAĐEN KOD NJEGA: Ivan priznao šta se desilo, a onda objasnio u kakvom je odnosu sa Miljanom! (VIDEO)

Ivan Marinković progovorio je o svom životu, koji je u poslednje vreme bio izuzetno turbulentan.

Pre nekoliko dana, rijaliti učesniku je nađen kokain u automobilu, pa je želeo odmah da razjasni šta se dogodilo.

"Ono što mi se desilo, tako je i bilo. Istraga je u toku, to jeste nađeno kod mene, ali ću ponoviti da nisam razmišljao i da je mnogo ljudi bilo kod mene u automobilu. Policija je bila jako korektna prema meni, ali neću reći za sada u koga sumnjam, to je u cilju istrage", izjavio je Marinković.

Marinković je sa Miljanom Kulić dobio sina, a roditelji nisu u dobrim odnosima, što je on i potvrdio.

"U Nišu nisam bio, ali se svašta dešavalo. Ja sam Miljanu blokirao, pošto ona priča da je ona to uradila. Kada se famozna žurka završila, ona me je obasula porukama i nisam mogao da izdržim. Posle toga me zvao njen ujak, brat ili prijatelj, koji je bio neprijatan, rekao mi je da sam super, a Miljana se čula kako govori: "Je.o te Ivan!". Urnisala me je", izjavio je Marinković.

