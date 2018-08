EKSKLUZIVNO! KRISTIJAN GOLUBOVIĆ U ZADRUZI 2: Kada čujete koju sumu su iskeširali za njegov ulazak u rijaliti zavrteće vam se u GLAVI!

Aleksandar Kristijan Golubović mogao bi nakon izlaska iz zatvora da svoj boravak u spoljnom svetu nastavi u drugoj sezoni rijalitija "Zadruga", koji počinje od septembra na "Pinku".



Kako Kurir saznaje, produkcija ružičaste televizije pošto-poto želi da se osuđenik koji se, zbog dilovanja droge i trgovine oružjem, od marta prošle godine nalazi u požarevačkoj "Zabeli" pridruži ostalim učesnicima, a za to su spremi da mu plate čak i 50.000 evra!



Golubović je već pet puta podnosio zahtev za prevremeno puštanje na slobodu, ali mu komisija nije uvažila molbu. S obzirom na to da je odslužio dve trećine kazne u trajanju od četiri godine i četiri meseca, to znači da, prema važećem zakonu, ima pravo da ponovo traži od nadležnih da ga puste s robije.

U to je upućena i produkcija Pinkovog najvažnijeg projekta, pa na sve načine pokušavaju da dođu do Golubovića kako bi ponovo podneo molbu za izlazak.

foto: Stefan Jokić

Kriminalac i rijaliti zvezda hteo je da bude učesnik i prve sezone Pinkovog rijalitija, ali nadležni tada nisu uslišili njegove želje, pa je ostao iza rešetaka, a sada bi da što pre izađe iz zatvora i da uđe u šou kako bi zaradio novac, kao što je bio slučaj kad je uzeo ogromnu svotu novca tokom učešća u "Farmi". On je takođe, nekoliko puta ulazio u "Parove", a bilo mu je dozvoljeno i da se telefonom iz zatvora prepucava s pojedinim učesnicima "Parova", među kojima je bio i Aleksandar Čabarkapa.



- Kristijanu se sviđa "Zadruga", a i neophodan mu je novac. On još nije pregovarao s Pinkom, ali zna da su zainteresovani za saradnju, pa će uskoro, možda čak i do kraja avgusta, podneti zahtev za izlazak na slobodu. Ako sve bude teklo po planu, on će se zadrugarima pridružiti krajem oktobra ili početkom novembra. Golubović je sada u punoj snazi, spreman je ko zapeta puška. Samo još da se dogovori sa advokatom o papirologiji neophodnoj za zahtev. S obzirom na to da je prošlo nekoliko meseci kako nije pisao molbu, nada se da će mu ovog puta biti uslišena - završava naš izvor.



Ljiljana Stanišić





48 godina ima Kristijan

5 puta je pisao molbu za puštanje na slobodu

4 i po godine služi kaznu



Neizvesno učešće

Čabarkapa traži 100.000 evra

I Kristijanov ljuti protivnikAleksandar Čabarkapa pregovarao je s Pinkom o ulasku u "Zadrugu", o čemu je Kurir pisao. Međutim, dogovor zasad nije postignut jer on traži čak 100.000 evra za ulazak. Čabarkapa u početku pregovora nije bio oduševljen idejom da učestvuje u rijalitiju koji bi ponovo pokrenuo stare sukobe s bivšom ljubavnicom Aleksandrom Subotić i njenom majkomLjubom Pantović, za koju takođe tvrdi da je bila s njim u vezi. Međutim, pregovori su i dalje u toku i ukoliko producenti ugovore njegovo učešće, bila bi nastavljena saga iz Kaluđerice, koja traje već pet godina. Zasad je izvesno da u projekat ulaze Ljuba i njena ćerka, dok Aleksandrin suprug David Dragojević na sve načine pokušava sebi da obezbedi ulazak u "Zadrugu".



Lična karta

Rođen: 30. novembar 1969.

Mesto: Minhen

Brak: Oženjen. Supruga Ivana Golubović

Deca: Sin i ćerka



Šokantne Kristijanove izjave u rijalitiju

- Držao sam Vojislava Šešelja na nišanu

- Učestvovao sam u glasanju za Kneletovo ubistvo

- Ljudima sam mrvio kosti

Kurir.rs

Kurir

Autor: Ljiljana Stanišić