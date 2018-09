MUSTAFA NA KORAK OD BANKROTA? Nakon razvoda sa Eminom jedva spaja kraj s krajem: EVO šta mora da radi da bi platio OGROMNE DUGOVE! (FOTO)

Turska pop zvezda Mustafa Sandal razveo se od pevačice Emine Jahović, navodno bez velike drame, pisalo se da su se o svemu lepo dogovorili, i kada je reč o finansijama i kada je reč o obavezama u vezi s decom. Ali izgleda da ipak nije sve tako i da je Mustafa Sandal, ako je sudeći po tvrdnjama turskih medija, upao u veliku finansijsku krizu jer je precenio svoje mogućnosti u odnosu na prohteve bivše supruge.

foto: Dragan Kadić

Naime, Mustafa sinovima Jamanu i Javuzu plaća alimentaciju po 15.000 i 10.000 funti mesečno! Dakle to je 25.000 funti mesečno, ili 300.000 funti godišnje! Osim toga ima obavezu da sa suprugom deli i skupocenu jahtu, koju ona nema nameru da proda, a oko 250.000 evra koštala ga je kuća koju je Emina napravila u svom rodnom Novom Pazaru dok su još bili u braku.

Mustafa očigledno nje želeo da štedi kada je reč o porodici, ali sada je zapao u veliku finansijsku krizu, pa mora da prodaje svoje skupocene satove kako bi uspeo da poplaća sve što treba.

foto: Damir Dervišagić

"Mustafa je veliki ljubitelj i kolekcionar skupih i kvalitetnih satova. Na njegovoj kolekciji mogu da pozavide svi koji vole dobre časovnike. On se ne vraća ni sa jednog putovanja, a da sebi nije priuštio dobar sat. Cene su, naravno, vrtoglave, Mustafa je za jedan ručni sat umeo da da od 60.000 evra sve do 130.000 evra! Njegova kolekcija vredi čitavo bogatstvo! Mustafi je teško da se odrekne bilo kog sata iz svoje kolekcije, ali izgleda da će sada morati to da uradi jer ga razvod zaista previše košta - pišu turski mediji, a pozivajući se na izvor blizak pop zvezdi dodaju:

"Osim toga što mora da se odrekne svoje vredne kolekcije, Mustafa je prihvatio uloge u nekoliko komercijalnih filmova, za dobar honorar, kako bi imao i dodatne prihode".

foto: Dragan Kadić

Izgleda da zaista ima finansijskih problema, čim je pristao na ovakav korak, a njegovu bivšu suprugu to, izgleda, ne zanima. Ona radi na novim pesmama, uživa sa sinovima i ubira plodove svog braka i na kraju razvoda, koji, izgleda, odlično podnosi.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/ Alo / Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir