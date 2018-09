SOFIJU MILOŠEVIĆ LOVI BOGATI AMERIKANAC: Oduševio se što je slobodna, kaže da LEPŠU ŽENU u životu nije video!

Manekenka Sofija Milošević popularna je van granica naše zemlje. Iako se ovde u Srbiji muškarci često boje da joj priđu, čini se da u inostranstvu to nije slučaj, pogotovo u Americi gde su muškarci mnogo opušteniji. Kao što je poznato, manekenka tamo godinama živi i radi. Kako naša ekipa saznaje, tek što je raskinula vezu sa Ademom Ljajićem, Sofiji je ponovo počeo da se udvara muškarac kojeg je upoznala pre nekoliko godina tokom boravka u Njujorku.

- Sofija već godinama unazad živi na relaciji Beograd-Njujork, a zbog brojnih kampanja koje radi, putuje širom sveta. Međutim, tokom jednog boravka u Americi ona je upoznala momka, inače uspešnog američkog preduzetnika, koji je već pri samom upoznavanju počeo da je obasipa brojnim komplimentima. Govorio joj da je najlepša žena koju je ikad video i sve najlepše što jedna žena može da čuje. Sofija mu se tada ljubazno i kulturno zahvalila na svemu što je rekao - kaže za "Scenu" izvor upućen u situaciju.

A post shared by SOFIA (@sofijamilo) on Sep 2, 2018 at 4:38am PDT

Ipak, budući da je lepa manekenka tada bila u ozbiljnoj vezi, nije davala prostora bilo čemu.

- Iako ju je on stalno obasipao pažnjom, ona nije previše pridavala značaj udvaranju američkog biznismena. Sofija mu je odmah jasno stavila do znanja da je u vezi, ali, znate koliko su momci u inostranstvu opušteni i puni samopouzdanja... On se sve vreme šalio i rekao joj da će kad-tad da je osvoji i da on neće odustati - kaže dalje izvor.

foto: Profimedia

Naravno, oni nisu bili ni u kakvom kontaktu, sve donedavno, kada joj se Amerikanac javio.

- Kada je Sofija raskinula vezu koja već izvesno vreme nije dobro funkcionisala, Amerikanac je preko zajedničkih prijatelja ponovo pokušao da stupi u kontakt sa njom. Nije mogao da veruje da je konačno slobodna i bio je oduševljen, čak je sa prijateljima podelio da jedva čeka da je vidi. Pre neki dan se čak usudio i na kućnu adresu joj poslao ruže sa porukom da stiže u Beograd i da želi da se sada konačno vide na večeri - kaže dalje izvor i nastavlja:

A post shared by SOFIA (@sofijamilo) on Jul 10, 2018 at 8:42am PDT

- Sofija je polaskana pažnjom koju dobija, ali sve doskoro je bila potpuno zaokupljena snimanjem treće sezone serije "Ubice mog oca". Po ceo dan je bila na setu i nije stigla ni o čemu da razmišlja. Dodatno joj je vreme oduzimala i selidba u novi stan koji je nedavno kupila u Beogradu. Sada kada se završilo snimanje treće sezone serije, može malo da predahne i možda razmisli i o nekom odmoru. Što se tiče viđanja sa novim udvaračem, videćemo šta će tu biti - završava izvor.

Manekenka nije odgovarala na pozive i poruke povodom ovih informacija.

Kurir.rs / Scena/Puls / Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir