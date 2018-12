OLIVER BI DANAS NAPUNIO 71 GODINU: Zbog bolesti nije mogao doći na dodelu nagrade, a zbog njegovih reči, PLAKALA JE CELA DVORANA (VIDEO)

Legendarni Oliver Dragojević, koji je u julu ove godine preminuo od raka pluća, danas bi napunio 71 godinu. Zvezda hrvatske muzike saznao je da je bolestan u leto 2017, nakon emotivnog nastupa u Veloj Luci.

Prvi put na pozornicu Splitskog festivala Oliver Dragojević popeo se 1967. i izveo Zdenkovu numeru 'Picaferaj'. Pesma, nažalost, nije ušla u finale, ali niko nije slutio da će jednog dana upravo mladić s pozornice postati legenda.

Razočarani Oliver otišao je u Nemačku, svirao je po u bendovima po raznim klubovima. Ipak, 'Picaferaj' posle postaje jedan od večnih Oliverovih klasika.

Na Prokurative se vratio 1974. te u velikom stilu osvojio prvu nagradu publike poznatom skladbom 'Ča će mi Copacabana'.

Između 1975. i 1980. mnogi smatraju 'zlatnim godinama' Splitskog festivala. Na festivalu 1975. Oliver je izveo 'Galeba', a pesma je s vremenom dobila 'krila'. Ruku pod ruku, Zdenko Runjić i Oliver postali su najnagrađivaniji autorsko-izvođački dvojac s najvećom . Pesme koje je izvodio na festivalu poput 'Skalinada', 'Malinkonija', 'Romanca', 'Poeta' potvrdile su njegovu kvalitetu i dokazale da je samo jedan Oliver. 'Oprosti mi pape, sve te grube riči, I moj život sada, na tvoj život sliči' stihovi su koje su 1978. godine pevale sve generacije. Kad je Oliver na festivalu otpevao prvi deo i izgovorio: 'Oprosti mi pape', Prokurative su se 'srušile'.

Ljudi su ga obožavali i mnogi su već tada tvrdili da će upravo on postati legenda. Na splitske zidove ljudi su ispisivali 'Pape'. Danas, pedesetak godina posle, zidovi splitskih škola i dalje su ispisani velikim grafitima i stihovima ove pesme. Njegovi saradnici nisu bili toliko optimistični oko nje. Sve dok Momčilo Popadić Pop nije dobio nagradu za tekst. Od tada sve se počelo gledati u drugom svetlu.

Oliver ju je otpevao, a Pop koji ju je napisao po svome kaže: ‘Smeće, ljiga, bez veze...’. Ali, zanimljivo, ni mi nismo pokazivali preveliko oduševljenje. U drugim prilikama odmah bismo reagirali. Nakon ‘Poete’ i ‘Cvita...’ ‘Papu’ smo smatrali ‘trećim detetom’, možda i zato što ju je Pop stalno odbijao, napisao je Dražen Vrdoljak po kazivanju Zdenka Runjića.

Iduće godine s legendarnim Borisom Dvornikom pojavio se u malo veselijem izdanju.

- Jakša Fiamengo doneo mi je četiri kitice za A frazu ‘Nadaline’: kad Nadalina radi ovo, kad Nadalina radi ono... Meni se to svidelo, ali njegova Nadalina bila je stara i krezuba. Zatim se pojavio s novom Nadalinom koja je bila mlada i lepa... ali sada nema refrena, promenila se metrika. A mi smo to radili za Borisa Dvornika, za večer šansone, ne za Olivera. Pomislio sam: ‘Boris nije pevač nego glumac, napravimo mu neki parlando’. I Jakša to učini. Oliver snimi demo, raziđemo se, kad nakon pola sata evo ga na telefonu: ‘Da li bih se ja nekako mogao ‘uvaliti’ u ‘Nadalinu’?’. U kombinaciji Oliver-Boris pesma je svih zaludela - opisao je Runjić nastanak pjesme.

A onda je nastala jedna od najlepših ljubavnih pesma "Što to beše ljubav". "Gde li si se dosad skrivala? Znam, negde si uživala' prvi su stihovi kojima se Oliver 1988. godine pojavio na festivalu, dve godine nakon što je sa Zoricom Kondžom (58) otpevao 'Ti si moj san'.

Njegove ploče bile su među najprodavanijima, a njegovo ime bilo je i ostaće sinonim za kvalitet i vrhunsku muziku. Potvrda je i Porin za životno delo, koji je dobio ove godine. Oduvek britak i sa specifičnim humorom, tada se, iako bolestan, šalio kako mu nije drago što tu nagradu dobija za života. Dodao je kako će ovaj ipak imati posebno mesto u njegovu domu. Na dodelu nije mogao da dođe, ali se javio videoporukom, a cela dvorana je zaplakala. Oliver je i tada pokazao svoju veličinu, kada se setio prijatelja i partnera...

- Hteo bih spomenuti čoveka koji je obeležio pola moga života, a on je Zdenko Runjić. Uživajte i ‘ča je život vengo fantažija...’ - rekao je Oliver.

foto: Instagram/Printscreen

Kurir.rs/24sata.hr/foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir