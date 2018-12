SPEKULIŠE SE DA VILA VERE MATOVIĆ VREDI 3.800.000 EVRA, SVI SLIKAJU KADA PROĐU, A ONA PORUČUJE: Prolila sam znoj i KRV da dobijem sve što imam, a evo zašto se ne plašim LOPOVA!

Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vredi oko 3.800.000 evra. To je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi, a folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma.

Pevačica je otkrila da uživa u antikvitetima i umetnuičkim delima, ali da se ne plaši pljačkaša. Kako ističe, ona smatra da ukoliko bi neko ukrao sliku koju ona poseduje, ona bi pre ili kasnije bila nađena i vraćena joj.

foto: Printscreen

"Ja kada bih sve ispričala, kako sam došla do svega do toga... Bio je to mukotrpan rad, znoj i krv. Imala sam težak put i mnogo rada da dođem do svega toga, ali to niko nije video. Samo svi vide da je najlepša kuća, neki je i slikaju sa ulice. Ne bih nikada nikoga uvela u kuću", rekla je Vera i dodala:

"Ne plašim se lopova, oni ne mogu to da odnesu istog momenta, to se otkrije i sve se sazna. Nijedna slika da je ukradena, nije bilo da nije pronađena. Taj uvek nastrada."

foto: Printskrin

Ona je poručila i da suprug i ona sami opremaju svoj dom.

"Zašto bi neko suprugu i meni davao savete i predloge? Mi uzimamo za sebe iz srca i duše, ali više nema i razloga, popunilo se sve što je trebalo, više nam ne treba", završila je Matovićeva.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Blic, Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir