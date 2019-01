ODLEPIO BI KADA BI VIDEO KIJU SA DRUGIM! Sloba Radanović zapanjio kada je ovo priznao: Kad budete čuli šta će da radi sa Lunom kad izađe iz rijalitija NEĆE VAM BITI DOBRO!

Sloba Radanović ne mašta o pomirenju sa bivšom suprugom, jer pre svega želi da sa njom ponovo ostvari normalan i korektan odnos.

"Trenutno želim samo da budemo u normalnim i korektnim odnosima jer mislim da tako i treba da bude. Poslednji put smo se videli na snimanju novogodišnjeg programa, pozdravili se, proćaskali i ona je morala da ide", ispričao je pevač.

Kako tvrdi, nema devojku niti se sa bilo kime viđa.

"Emotivni status ne postoji. Nemam devojku i ne viđam se ni s kim", bio je kratak on, dok sumnja da bi mu bil odobro da Kristinu vidi u rukama drugog čoveka.

"Verovatno mi neće biti svejedno, ali sve je to život i to su normalne stvari na koje čovek treba da bude spreman. Samo neka bude srećna", iskren je bio on, pa priznao koju Kijinu osobinu ne bi voleo da ima neka njegova buduća devojka.

"Zaista ne želim Kristinu da upoređujem sa bilo kim. Ipak je to bila moja supruga. Ali kod nje mi se ne sviđa jer je često samoživa", kaže Slobodan.

foto: Ana Paunković

O Luninoj pevačkoj karijeri koju priželjkuje nije imao ništa ružno da kaže. Šta više od srca joj je poželeo sve najlepše.

"Zašto da ne bi mogla? Iz muzičke je porodice. Ima šlifa za muziku. Možda je baš to ono čime treba da se bavi u životu. Želim joj sve najlepše, zaista. Zdravlje, sreću, slogu, ljubav. I da uspe u svemu što zamisli", kaže on.

Blogerka je, inače, priznala da je prebolela Radanovića te da sa njim više ništa ne želi da ima. On se sa tim, na veliko iznenađenje mnogih, složio.

"Neću se s njom viđati kada izađe iz rijalitija", kratko je i jasno poručio on.

foto: Printscreen

Gagi Đogani svojevremeno je izjavio kako smatra da se Sloba prema Luni loše poneo kada je godtovao kao pevač u "Zadruzi 2".

"Nemam nikakav odnos sa njima i nismo u kontaktu", odgovorio je Slobodan na ovo.

U 2019. voleo bi kada bi radom i trudom uspeo da sebi obezbedi krov nad glavom.

"Kupovina stana mi jedan od primarnih ciljeva za ovu godinu. Da sam sebi svojim radom i trudom obezbedim krov nad glavom. Takođe, spremam nove pesme, nove spotove, koji će biti još zanimljiviji od prethodnih. Možda čak i neki duet, ali o tom - potom, sve u svoje vreme. I, naravno, nastupi svuda širom regiona i Evrope. Možda se dogodi i američka turneja".

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Blic/Foto: Vladimir Šporčić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir