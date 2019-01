JELENA KARLEUŠA NAPUSTILA SRBIJU POSLE PORNO AFERE! Odletela kod Duška u Kinu, a evo ko joj pravi društvo (FOTO 18+)

Jelena Karleuša je rešila da usled celog skandala oko porno slika, ode kod svog supruga Duška Tošića u Kinu.

Jelena nije otputovala sama. Naime, društvo joj prave ćerke Nika i Atina.

Karleušu je veoma potresla cela afera, te je rešila da na nekoliko dana ode iz Srbije.

Duško Tošić se odmah pošto su se pojavile porno fotografije oglasio: "Šta da kažem, bićemo još jači, a go*na neka kenjaju".

Podsetimo, danima se spekuliše kako internetom kruže fotografije potpuno gole Jelene Karleuše, koje je pevačica navodno slala kolegi svog supruga Duška Tošića. Posle objavljivanja fotografija, Karleuša je na svom Fejsbuk profilu okačila brutalan tekst namenjen fudbaleru i porno fotkama.

"Ti crve mali nećeš fudbal zaigrati više nikad nigde. Ni u jednom klubu niti za reprezentaciju! U Bosni znaju da si šizofrena budaletina i nikome ne trebaš! Svi te preziru jer si fašističko rasističko govno!

Ti crve bolesni možeš da montiraš slike i snimke i šta god ti padne na pamet, možeš da rodiš snimak kako ti golom guzicom sedim na njušci, možeš da smisliš šta god hoćeš, ne možeš mi ugroziti ni brak ni porodicu, a tako si silno crve to želeo! Žalim tvoju ženu i tvoje dete crve! Ali kako si ti naudio mojoj porodici, tako će se sad svo zlo vratiti tvojoj! Bežite! Iselite se crve! Brzo!!!!

Sve ovo što si uradio da bi me kaznio što nisam želela da budem sa tobom-dzabe ti je! Po cenu mog života, po cenu da se razvedem a neću, po cenu da mi prete smrću-ti crve mali možeš samo da me sanjaš! Džabe si mi slao slike tvog mikro kurči.a koje sam brisala, džabe si mi slao poklone, ruže, džabe si mi pretio i ucenjivao da ćeš me razapeti, džabe si pretio da ćeš se zbog mene ubiti-ti crve meni ne možeš ništa!

Smeju ti se svi!!!! Smeju ti se sve pevačiće a ima ih mnogo, koje opsedaš porukama i slikama! Paćeniku! Moj savet ti je da se ubiješ odmah! Odmah! Jer će te jeb.ti prvi muškarac koji naleti na tebe! Jebaće te jer si mučenik koji je udario na majku dvoje dece i ženu, onako kako to ni jedan muškarac nikada ne bi! Samo gnjide kao što si ti! Je.em li ti zlo seme devijantno!

Jelena je potom odlučila i da objavi fotografiju Vranješevog ponosa, tvrdeći da joj je to poslala koleginica.

Podsetimo, veliki skandal se isprva dogodio na Božić, kada se pročulo da se pevačica i fudbaler razvode zbog poruka, zbog kojih je Duško Jeleni navodno i oduzeo mobilni telefon. Par je brzo demantovao ove navode.

