VRANJEŠ IMA PORNIĆ SA KARLEUŠOM U TELEFONU, DRŽI JE U ŠACI: Jelena pala u očaj, spremna je da iskešira 300.000 EVRA za eksplicitni klip!

Jelena Karleuša i Ognjen Vranješ imaju porno film koji bi svakog trenutka mogao da osvane u javnosti! Pevačica i njen ljubavnik snimili su se tokom seksa u avgustu 2017. godine, a oni koji su videli njihovu akciju u krevetu kažu da bi im pozavidele i brojne zvezde porno-industrije.

Ognjen i Jelena su dugo držali eksplicitni video u svojim telefonima, a kada je Duško provalio da ga Jelena vara, ona je svoj obrisala. Međutim, fudbaler i dalje ima njihov pornić u telefonu i čuva ga kao poslednji adut u porno-aferi koja već danima drma ceo Balkan. JK to zna i ne žali para da otkupi snimak koji može da joj uništi život.



"Dok su bili u vezi, Jelena i Ognjen su često razmenjivali škakljive snimke i fotografije. S obzirom na to su živeli u različitim državama i da nisu mogli često da se viđaju, morali su nekako da održavaju uzavrelu strast koja je između njih buktala. Jednom prilikom, kada ga je posetila u Atini dok je on igrao za grčki AEK, zajedno su se snimili tokom seksa. To je bilo u avgustu 2017. godine. Tada je nastao jedan od najboljih kućnih filmova za odrasle, to vam tvrdim", priča izvor blizak bosanskom reprezentativcu i nastavlja:

"Snimali su se kod njega u stanu u različitim pozama. Klip traje nešto duže od tri minuta i veoma je eksplicitan. Sačuvali su ga u svojim telefonima na kojima oboje imaju šifre, tako da nisu brinuli da bi on ikada mogao da ugleda svetlost dana. Ognjen ga je pokazao nekim svojim kolegama iz bosanske reprezentacije i najbližim prijateljima."

Sad je drži u šaci

Pop diva je u strahu da bi njen bivši ljubavnik mogao da zloupotrebi njihove najintimnije trenutke i to baš sad kada joj je brak sa Duškom Tošićem na staklenim nogama. Zato je Ognjenu ponudila pravo bogatstvo da otkupi njegov snimak.



"Ona zna da postoji opasnost da eksplicitni video svakog trenutka dospe u javnost i ne žali para da to spreči. Odmah je pozvala Vranješa i ponudila mu 300.000 evra za njihov zajednički snimak. On nije hteo ni da čuje za to, samo joj je tresnuo slušalicu. Svestan je da je sada drži u šaci, a novac mu nikad i nije bio motiv da pikantne detalje iz njihove veze obelodani", zaključuje sagovornik.

