KOLUMNA ŽIKE ŠARENICE: Ko je video Teslu na filmu?

Konferencija, koja se tradicionalno organizuje od 2013. godine, održana je u njujorškom hotelu „Njujorker“, u organizaciji Tesline naučne fondacije. Na skupu u hotelu u kom je Tesla živeo poslednjih 10 godina života, i gde je i umro 7. januara 1943. godine, govorilo je više od 20 učesnika iz SAD, Kanade, Srbije, Meksika, Australije i Hrvatske. Skup je, kako je ranije rekao predsednik Fondacije Nikola Lončar, priprema za Tesla fest, planiran za januar 2020. u „Njujorkeru“ i u julu 2019. u Beogradu.

Konferencije, koje se održavaju svakog januara, prilika su i da se čuju reči nezvaničnog arhivara „Njujorkera“ Džozefa Kinija, koji je poslednjih decenija vodio posetioce kroz Teslin boravak u hotelu od 1933. do 1943. godine. On kaže da nema dana da neko ne zatraži da vidi sobe 3.327 i 3.328 na 33. spratu, gde je živeo Tesla. Hotelski život je izabrao da ne bi brinuo o sređivanju kuće, pranju odeće, spremanju obroka, a „Njujorker“ zato što je bio blizu njegove laboratorije, ali i zato što je to bio hotel s najsavremenijim tehnološkim rešenjima toga doba.



Zašto je Tesla važan? Teslini izumi čine temelj novih naučno-tehnoloških prodora, koji započinju krajem 19. veka i obeležili su 20. vek. Njegov najznačajniji izum jeste indukcioni motor naizmenične struje, zasnovan na otkriću obrtnog magnetnog polja. Tu su i sva Teslina rešenja koja se odnose na proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, zbog čega je poneo epitet čoveka koji je osvetlio svet. Tesla je važan i kao ključni tvorac radija i jedan od utemeljivača radiotehnike uopšte. U istoriji nauke ostaje zapisan i kao pionir daljinskog upravljanja. Pronalazač je generatora struja visoke frekvencije, oscilatornog transformatora, mehaničkih oscilatora.



Međutim, za Teslu je vezana jedna nepoznanica. Na nju podseća reditelj Milan Knežević. Činjenica je da ga niko nije snimio uživo, iako je on delovao u vreme kad je snimano mnogo filmova. Zagonetno je i to da, uprkos činjenici da je Tesla voleo da pozira fotografima, njega nema ni u jednom dokumentarnom materijalu? Ili, možda, ti snimci nikad nisu ugledali svetlost dana? Misterija ili činjenica?



