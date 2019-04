OVO SE PODRAZUMEVA U STRIPTIZ KLUBU: BRANKA BLEK ROUZ brutalno o prostituciji i domaćicama za šipkom! Ove devojke su moralnije od nekih UDATIH žena (KURIR TV)

U ekskluzivnom razgovoru novinara Kurira i Branke Blek Rouz, najkompetentije da priča o devojkama koje zarađuju preko svog tela, otkrila je šta se dešava u polumračnom klubu između golišavih devojaka i klijenata gladnih zabave.



Vezano za temu prostitucije koja je uzdrmala Srbiju od kako je isplivao u javnost spisak devojaka iz kataloga, Branka je iznela svoje mišljenje na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva.

foto: Kurir TV

"Ovde kod mene je šou program, kabaretski program. Mi ne primamo prostituke, takve devojke mi ne trebaju, bilo je slučajeva da devojka da gostu broj telefona i dobila je otkaz. U ovom poslu naravno da ima toga, u drugim klubovima, ali eto ja sam se izborila 20 godina da nikada tako nešto ne postoji. Kada je bila racija, sve su klubove zatvorili sem mog. Bili su ljudi ovde, sve se zna. Samo kod mene su bile sve normalne devojke. Ne prosipam ja nešto moral, ali devojke koje ovo rade su pretežno sve fakultetski obrazovane ili imaju svoje porodice, ovo rade zbog neke dodatne zarade, da bi nešto više u životu stvorile. A verujte mi da su neke moralnije od nekih udatih žena, koje glume nešto a tamo se po firmama, sa šefovima i direktorima... i svašta rade", rekla je ona i dodala:

foto: Kurir TV

"Evo, ja imam iskustva, pre mnogo godina direktor mi je rekao da ako budem sa njim, dobijaću veću platu. Tako da toga ima, a ovde većina devojaka kuka da ili ne može da nađe dečka, ili su u dugoj apstitenciji, tako da verujte, pre će se ovde naći dobra žena za brak, nego tamo negde u gradu. Sve znaju da kuvaju, ovde ljudi mogu naći pravi izbor supruge koja će biti verna, poštena, dobra majka i domaćica a naravno dobra i u krevetu, što je bitno za muškarce."

Ona je istakla da devojke uči o životu.

"Ja devojke ovde učim o životu. Imala sam jednu igračicu koja priča sa gostom kako kuva pasulj. Znači, budi pametna. Ovo je trošan posao. Brzo mladost prođe i lepota. Nemoj da piješ, izlaziš, bacaš pare, štekaj novac, završi školu, kupi sebi auto, stan, da bar znaš za šta si se svlačila, da to si i unovčila. Jer, ovaj posao nosi etiketu, i neko neće shvatiti da to nije samo šou. Ljudi imaju predrasude. Devedesetih godina kod nas su otvoreni striptiz klubovi, pozadina javne kuće. Ruskinje, Ukrajinke i to. I onda kad smo se pojavili mi, domaći striperi, početkom 2.000 godine i posle toga, ljudi naravno da su vezivali da je to isto, evo ja sam primer da za 20 godina rada nemam ni jednu mrlju po pitanju toga", bila je iskrena vlasnica striptiz kluba u prestonici."

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs, Lj. S. / Foto: Kurir Printscreen

Kurir