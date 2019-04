KRIO JE OD NJE DA JE BOLESTAN, A ONA GA JE HRANILA I NOSILA U WC KAD SE SKIDAO SA DROGE: Jasmina i Igor Pervić su se zaljubili na prvi POGLED, krili se po Košutnjaku, a poslednji put su se čuli na SVETI DAN

Igor Pervić preminuo je juče u 52. godini od karcinoma, a njegova prva ljubav, pesnikinja Jasmina Holbus jedva je smogla snage da progovori o tužnoj vesti koja ju je zadesila. Ona je otkrila da nije ni znala da je njena nekadašnja ljubav bila bolesna.

"I mene je jako iznenadila vest da je preminuo. Ne znam šta bih vam rekla, ne bih da iznosim privatne detalje. Ja nisam znala da je on bio bolestan, mi smo se zadnji put čuli za Božić, ovih meseci nismo i izgleda da se sve to izdešavalo u poslednja dva-tri meseca. On je od mene očigledno želeo da sakrije da je bolestan", rekla je Jasmina.

"Mi jesmo bili prijatelji čitav život, ali stvarno nisam znala za sve ovo što se dešava. Mi smo se razveli 1996. godine, ali smo ostali u dobrim odnosima".

Jasmina Holbus je bila velika ljubav Igora Pervića. Njih dvoje su se zaljubili na prvi pogled.

"Trebalo je ja da snimim spot, a moj otac je radio recenziju. Pozvao me je i rekao: "Hoćeš da uzmeš neku kintu, imam poslić za tebe". Otišao sam kod nje očekujući sredovečnu gospođu, a tamo moja buduća žena Jasmina. To je zaista bila ljubav na prvi pogled. I sad ona je slušala priče po gradu i plašila se u počeku, ali mi smo se stvarno ludački zaljubili jedno u drugo. Ona je tada još bila u tom braku, pa smo se mi malo skrivali, spavali po Košutnjacima u automobilu, nosili posteljinu i jastuke, kao na filmu... - govorio je Igor Pervić za života.

On je istakao da mu je upravo ona bila slamka spasa nakon što se skinuo sa droge.

"Da nije bilo Jasmine. Morate imati nekoga posle skidanja, inače ćete izvršiti samoubistvo. Bio sam strašno ljut i na sebe i na sve, ali prvenstveno na sebe. Ona me je hranila, nisam mogao da idem sam u WC. Mogao sam da jedem samo jogurt, na kašičicu me hranila. Na rukama me je nosila kod dotkora. Zaista, takva žena... Njoj mogu da zahvalim što sam danas živ i zdrav", ispričao je Igor Pervić za života.

foto: Dragan Kadić

Glumac Igor Pervić biće kremiran u ponedeljak 29. aprila na Novom groblju u Beogradu. Poslednji oproštaj od glumca Igora Pervića biće održan u 13 časova.

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

Kurir