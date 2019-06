MILAN POPOVIĆ PROGOVORIO O MISTERIOZNOM PAKETU: Severina i Igor Kojić hoće da me proteraju iz Zagreba! Kralj bakra neće mirno čekati da ga pevačica napada, evo šta planira za sina Aleksandra!

Kralj bakra Milan Popović još čeka konačne informacije od nadležnih službi kako će procesuirati postupak Igora Kojića, koji je pred njegovu kuću ostavio zapaljivi predmet. On otkriva šta ga je zapravo dočekalo ispred dvorišta kada je doputovao u Zagreb.

"Taj misteriozni predmet je nalik na sveću, ali nije je na tome rađeno. Taj objekat ima okvir od sveće i unutra je napunjen katranom. Taj okvir je razrezan kako bi taj katran curio. Na tome je neko radio sa nekom namerom, da li da se zastrašim, odem iz Hrvatske ili da me unište materijalno. Neka pretnja jeste i neko zastrašivanje.

Da li ste u tom trenutku bili u kući?

"Nisam, vratio sam se ubrzo nakon što je taj predmet ostavljen. To je bilo na ulaz koji prolazim kolima u dvorište kuće. Bio sam u šoku jer nisam shvatio o čemu se radi, trebalo mi je neko vreme da vidim o čemu se radi i kako da postupim. Prišao sam i video šta je, osećao se miris katrana jer je gorelo, ali ga je vetar ugasio pa nije dogoreo do kraja.

Šta kažu nadležni: šta je mogao biti taj paket, da li su tako nešto viđali i ko to može da napravi?

"Igrom slučaja taj isti dan Igor Kojić je taj isti predmet nosio na vrata bivšem PR menadžeru Severine Edvinu Softiću. On mu je zalupio vrata, a kasnije je taj isti objekat našao u liftu zgrade gde živi. Ja sam prijavio slučaj policiji, pitali da li želim da podnesem tužbu protiv nepoznatog lica. Rekao sam da želim prvo da pogledam na kameri ko bi to mogao da bude i da tada odlučim kako da postupam. Jer u slučaju da je krivično delo, nadležne državne institucije bi trebalo da preuzmu progon. Samo u slučaju kada bi oni odustali, ja bih podnosio krivičnu ili prekršajnu prijavu. Činjenica je da se radi pokušaju zastrašivanja i pretnjama.



Kako ste reagovali kada ste videli da je Kojić?

"Da sam taj dan u Zagrebu znali su samo Igor i Severina Kojić. Nikom drugom se nisam javio i nikog drugog nije bilo u kući, samo su oni mogli da taj dan u to neko vreme u Zagrebu. Moja prva sumnja jei bila, što sam i rekao policiji, da se radi o Severini i Igoru Kojiću, pošto drugih osoba koje bi mogle da mi žele loše i ne postoje.

Da mislite da je Igor to uradio samoinicijativno ili u dogovoru sa Severinom?

Mislim da Igor Kojić nije samoinicijativno, već sve u saglasnosti sa Severinom. Mislim da je to organizovani pokušaj da se ja zastrašim i oteram iz Hrvatske pošto Severini smeta što sve svoje ne radi ništa vreme u Hrvatskoj provodim sa starijim sinom i da mi to daje neku prednost možda na sudu, ukoliko sud tako odluči da dete pređe da živi sa mnom.

Da li osećate da je ugrožena vaša bezbednost i bezbednost vašeg sina? -"Sve zavisi o čemu se ovde radi, ne bih ulazio u te koje postoje. Činjenica je da sam rad službe bezbednosti i preduzeo sam sve zakonske mere kako bih se zaštitio od mogućih budućih provokacija tog tipa.

Šta su sledeći koraci?

"Sada čekam poziv policije ili tužilaštva koji bi morali ili sami da podnesu krivičnu prijavu ili da zovu na traže više materijala. To su kamere koje su na mojoj kući, imam ih 16, a Igor je snimljen na četiri i nema sumnje da je taj objekat. Imam puno poverenje u rad institucija, do sada su savršeno obavljali svoj posao. Očekujem poziv i informacije jer je to bitno za koje ja sada postavljamje kako takav čovek koji meni želi nešto loše može da se nalazi u blizini mog sina i da odrasta uz takvu osobu. To bi moralo da bude zabranjeno ili ograničeno dalje konsultacije ili postavio drugi postupak. Pitanje na neki način.

Hoćete li tražiti, ako se pokrene postupak protiv Igora, da mu bude ograničen prilaz vašem sinu?

Suviše je kojaje namera bila i šta su hteli da postignu time. Dajte da prođe neko vreme da moji pravni savetnici dobiju informacije šta se dešava. U ovom trenutku mislim da bi to bila jedina ispravna odluka.

