ZORANNAH DOŽIVELA NERVNI SLOM?! Blogerka bila u tajnoj vezi sa Sofijinim bivšim, pa joj se manekenka ŽESTOKO OSVETILA! Objavila video sa Džumhurom, a onda ju je nazvao TENISER!

Blogerka Zorana Jovanović Zorannah i manekenka Sofija Milošević zaratile su zbog bosanskog tenisera Damira Džumhura.

Naime, sukob dve plavuše navodno nastao je još kada je Sofija raskinula sa fudbalerom Ademom Ljajićem, pa posumnjala da se njen bivši spetljao s blogerkom.

"I Sofija i Zorana su gradske ribe, stalno okružene istim tipom muškarca. Osim što su obe mršave, plave i estetski korigovane do maksimuma, one se kreću po istim restoranima i klubovima. Tako je došlo do toga da jedna drugu gledaju kao glavnu konkurenciju, a njihov korektan odnos završen je pre dve godine kada je po gradu krenula priča da je Zorana u tajnoj vezi sa Sofijinim bivšim, fudbalerom Ademom Ljajićem", priča izvor i otkriva da je manekenka od tog trenutka počela da se sveti blogerki.

"Kako je Adem bio Sofijina skoro pa jedina ozbiljna veza, pogodilo ju je što je posle nekoliko nedelja od raskida našao drugu i popularniju od nje. Nije ni proverila šta je istina već je odlučila da se na sve načine osveti Zorani i da joj uništi svaku vezu u kojoj bude bila", tvrdi naš izvor i navodi da je Miloševićeva uspela da se umeša u gotovo sve veze ili navodne veze modne blogerke.

foto: Printscreen, Sportsport.ba

"Iako je vreme prolazilo i Sofija ništa nije osećala prema Ademu, iz sujete i dosade startovala bi momke za koje je čula da imaju nešto sa Zoranom. Prišla bi za njihov sto u klubu, lajkovala im fotografije na društvenim mrežama, a onda se u društvu hvalila kako je muvaju Zoranini momci. Iako je Zorana brzo shvatila šta Sofija radi, trudila se da ne obraća pažnju na to, sve donedavno kada se manekenka umešala u njen odnos sa novim dečkom Damirom Džumhurom", objašnjava izvor i tvrdi da je Zoranah luda za teniserom i da ovoga puta ne želi da dopusti manekenki da joj uništava vezu.

"Zorana je u Damira previše zaljubljena i lepo joj je u vezi. Upravo zbog toga je doživela nervni slom kada je videla da Sofija na svoj Instagram profil objavljuje snimke na kojima je sa Damirom, a koje su stare godinu dana. To joj je bio jasan znak da Sofija ne planira da stane i da na sve načine pokušava da joj uništi vezu. Zorana je svog dečka Damira pitala šta znači sve to što radi njegova navodna drugarica, a on je Miloševićevu odmah pozvao. Rekao joj je da prestane da mu kvari vezu sa Zoranom i da mu njeni potezi nisu ni smešni ni zanimljivi. Ona se naljutila, izvređala i njega i Zoranu, pa objavila još nekoliko zajedničkih snimaka u narednih nekoliko dana", kaže izvor i navodi da je Sofija nastavila s provociranjem.

"Kada je Sofija shvatila da je Damir stalno pored Zorane i da ne može da joj napakosti objavljujući snimke zbog kojih bi blogerka pomislila da izlazi sa drugom i da je laže, počela je zajedničkim prijateljima da priča da je Damir voli i da želi da bude sa njom, te da joj stalno piše i da govori da mu Zorana služi sa sprdnju", otkriva izvor i dodaje da se neće smiriti dok im ne rasturi vezu.

Kurir.rs/Alo/Foto: AP/Damir Dervišagić

