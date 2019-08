PRED BOGOM SAM ČISTA, NE SPUŠTAM SE NA NJEN NIVO: Luna zaboravila da je bila ljubavnica, osmelila se i KIJI uzvratila peckanje!

Đoganijeva je bila na "stubu srama" kada je isplivala poruka nakon što je Toma Panić pretukao Nadeždu Biljić, gde je Luna navela da se pevačici "sve vraća".

Luna tvrdi da joj je poruku neko "namestio" i da nikada ne bi podržala nasilje, a Kija Kockar je takođe osudila ovaj potez. Sada je Đoganijeva Kiji odgovorila na prozivke.

"Ja se neću spuštati na taj nivo, opet kažem, svi ti ljudi... Nije ona jedina, ima dosta njih koji se kače. Već danima pišu neke romane na storijima. Hvala im što mi posvećuju toliku pažnju na njihovim Instagramima. Ja znam šta je istina i ne može da me pogodi laž, pogotovu ne od takvih osoba. Meni je drago da je Nadežda ta koja meni veruje. Pred Bogom sam čista, znam da nisam tako nešto ikada mogla da izjavim. Oni koji su to uradili, njima na čast. Oni to nose na svojoj duši", rekla je Luna.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Premijera

Kurir