ŽIVOT JOJ JE BIO UGROŽEN, GURAJU JE U SALU, A ONA OVAKO DIGNE PESNICU! Emotivna ispovest majke Dee Đurđević: Molila sam Boga da zamenimo mesta!

Majka voditeljke Dee Đurđević, Nena Dodevski, nikada do sada nije dala televizijsku izjavu povodom strašne saobraćajne nesreće u kojoj je njenoj ćerki otkrinuta ruka. Kako kaže, nije mogla de veruje koliko je njeno dete jako i Dea je bila ta koja je njoj i u ova teška vremena bila velika podrška.

"Mnogo teško. Čini mi se da je ona bila mnogo jača od svih nas koji smo bili oko nje. Bilo je užasno. Život vam se promeni u sekundi. Gledate svoje dete kako leži... polomljena, u bolovima, to je baš teško. Molila sam Boga da zamenimo mesta. Pa sam mislila proći će, to je neki film, a onda se suočiš s tim da je to istina i onda guraš. Ona je meni davala snagu. Ljubi je majka, srve moje. Mi smo stalno bile podrška jedna drugoj. Bilo mi je užasno, a onda kaže - 'alo, nema plakanja, je l smo rekli da se ne plače! U momentima kad joj je život bio ugrožen, kad su je gurali u salu, ona ovako digne pesnicu", rekla je za "Premijeru vikend specijal Deain majka, pa nastavila:

"Prosto... ja u tom momentu nisam mogla da verujem koliko je moje dete jako."

Odmah zatim, spomenula je i Deinog dečka, novinara Mladena Mijatovića, koji nije napuštao stranu svoje drage, te koliko joj je značilo što je i on sve vreme bio tu.

"Mnogo (mi je značilo). Nezahvalno je da ja pričam kao njena mama, ali Malden se tu našao kao anđeo čuvar. Ta sigurnost... on je u svakom momentu bio tu, stvori se za 2 minuta! On je zasmejava... mnogo mi znači. On je sjajan", zaključila je ponosna Nena.

