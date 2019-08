CECA PROGOVORILA O KRAHU PRIJATELJSTVA LUNE I ANASTASIJE! To dete je u mojoj kući jelo i spavalo!

Poznato je da su se Luna Đogani i Anastasija Ražnatović svojevremeno družile, kao i da je u jednom trenutku pukla tikva. Godinama se nagađalo šta se dogodilo između njih dve, ali niko nije očekivao da će Anastasijina majka Ceca ikada javno progovoriti na tu temu.

Kako se navodi, ona je napomenula da je Luna praktižno živela u njenoj kući, ali da se između dve devojke ništa skandalozno nije dogodilo, uprkos gradskim pričama.

"Devojku nisam videla sigurno pet godina. O njoj za to vreme kada sam je poznavala nemam nijednu jedinu ružnu reč da kažem, naprotiv. Jedno dobro dete, jedna čista duša, ništa više. Sad, da li se ona u međuvremenu promenila, nije promenila, ja to ne znam, ali za ovo vreme provedeno u mojoj kući ja za to dete nemam ružnu reč da kažem. To je dete živelo, spavalo i jelo u mojoj kući. Njoj i Anastasiji su se samo razišli putevi. Tu nema ni zle krvi, ni mržnje, ničega", rekla je Ceca, prenosi Alo pisanje Sveta.

Takođe, folkerka je ujedno stavila tačku i na šuškanjada njena ćerka "ne miriše" Lunu, pored toga što je otkrila pravi razlog njihovog razilaženja.

