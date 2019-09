DEVOJKE SU PRIVEDENE NA RAZGOVOR PO KATALOGU, IMALI SU DOKAZE?! Sanja Stanković progovorila o PROSTITUCIJI, razgovoru u policiji i ima jednu PORUKU

Sanja Stanković, bivša učesnica Zadruge, progovorila je o pričama da se bavi prostitucijom, o čemu se mnogo govorili u Zadruzi 2, pošto je uhapšen makro Mihajlo Maksimović .

foto: Aleksandar Cile Jovanović, Profimedia

"Gde su ti katalozi, gde su ti dokazi? Neka daju ako imaju. Veruj mi, da imaju oni bi jedva čekali da me ukanale, da me vide dole na zemlji. Kod nas obično kažu za devojku da je k*rva, da je prostitutka, za momka da je gej, da je bikseksualac, da je pedofil, kad nemate kako nekog da uvredite, morate da pucate tako nisko, ali to govori o njima, a ne o meni. Ta tema se pokrenula u "Zadruzi" kad je Mina priznala šta je radila, ja sam saznala da se napolju digla bura oko toga, da su neke devojke privedene na informativni razgovor, da je baš bio haos. Jedna novinarka u emisiji mi je rekla da postoje dokazi, ja sam izašla i proverila, nemaju ništa. Mene niko nije zvao ni na informativni razgovor, ništa. Ljudi koji čitaju novine, koji žive u malim sredinama nisu upućeni, poveruju u te stvari, onda neki ljudi to iskoriste protiv vas, pa vas prozivaju, ja se samo nasmejem i nastavim svoj život da živim", navela je Sanja.

foto: Printscreen/Instagram

