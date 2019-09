METEOROLOG ZA KURIR: Nije mogao da izbegne SMRT, vreme je bilo protiv GRUA!

Đorđe Đurić, meteorolog „Veder tu ambrele“, kaže za Kurir da je u Beogradu u ponedeljak do 15 časova duvao umeren do jak jugoistočni vetar, odnosno košava, čiji su udari dostizali do 50 kilometara na čas.

- Bio je jak, topao vetar pri temperaturi vazduha od 29 stepeni. Prethodno, oko podneva, iznad Vojvodine je već došlo do prodora hladnog fronta iz Hrvatske i takvi vremenski uslovi premeštali su se ka istoku, donoseći snažne grmljavinske oluje, pljuskove, olujni vetar i grad. Sve to, ali bez jakih oluja i grada, stiglo je do Beograda nešto posle 15 časova.

U tom trenutku prestala je da duva košava, već je taj jak vetar zaokrenuo na severozapdni, koji je u delovima Beograda imao olujne udare od skoro 70 kilometara na čas. Tada dolazi do pada temeprature za skoro 10 stepeni, i to u roku od desetak minuta - opisuje Đurić šta se desilo u ponedeljak u vezi sa vremenskim prilikama.

Prema njegovim rečima, ta situacija je dosta opasna u meteorologiji jer se dešava sudar toplog i hladnog vazduha.

- Na mestu susreta te dve vazdušne mase dolazi do burnih meteoroloških uslova. Na rekama su visoki talasi, a vetar na površini vode može biti mnogo jači nego na kopnu, jer tamo nema prepreka u koje može da udara - slikovito je objasnio on.

