MOMCI SU GRUA GLEDALI KAO UZORA! Uvek je bio zvezda vodilja: Marko Bulat drhtavim glasom progovorio o POGINULOM REPERU!

Marko Bulat drhtavim glasom istakao je da će poginulog Dalibora Andonova Grua pamtiti kao vedrog i skromnog čoveka, kog je veoma cenio, bez obzira na to što se nisu bavili istom vrstom muzike.

"Pamtiću ga po osmehu i pozitivnoj energiji, po dobrim ljudskim vrlinama, po skromnosti, prizemnosti, po perfekcionizmu. Začetnik je tog pravca devedesetih, kad sam i ja počinjao, on je počeo da radi i da snima te pesme koje su bile novina u to vreme. Napravio je izuzetan uspeh i obeležio je dosta generacija, momci su ga gledali kao uzora, oni su kasnije počeli kasnije da se bave tom istom ili sličnom muzikom, a on je bio začetnik i uvek ta neka zvezda vodilja", ispričao je on.

foto: Kurir

Sahrana tragično nastradalog repera obaviće se sutra 12. septembra u 14:30 sati na groblju Orlovača. Gru je iza sebe ostavio neutešne roditelje, brata, suprugu Danicu i sinove Vuka i Relju.

Poginuo je 9. septembra kod Nautičkog kluba "Zemun" nakon što je prilikom vožnje kajta upao u vodu. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt na licu mesta.

foto: Kurir

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Youtube screenshot

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir