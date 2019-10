TOZOVAC OPERISAO GLASNE ŽICE: Dobro se osećam, oporavljam se, uživam i ugađaju mi

Predrag Živković Tozovac završio je na operacionom stolu! Naš proslavljeni pevač i kompozitor operisao je glasne žice pre manje od mesec dana, a sada se uspešno oporavlja.



Slavni srpski muzičar i u osamdesetim godinama se drži odlično, skoro kao mladić!



Tozovac vreme provodi u svom porodičnom domu sa suprugom, koja ga pazi i ne odvaja se od njega. Međutim, nije da Tozovac samo miruje. Kako kaže, već planira nastupe.



- Jeste, tačna vam je informacija, operisao sam glasne žice. To je bilo pre nekih mesec dana. Ne bih da čitaoce opterećujem time. Dobro se osećam, oporavljam se, uživam i ugađaju mi - kaže pevač kroz smeh, ali promuklim glasom.



Na pitanje kad će ponovo moći da zapeva, Tozovac kaže - uskoro. Već ugovara nastupe.



- Naravno da ću moći da pevam. Evo, dogovaram se o nastupu za Novu godinu. Pevaću u Zemunu u jednom lokalu - pohvalio nam se pevač.



Inače, on je prošle godine rekao da dugo nije nastupao u najluđoj noći, a govorio je i o koncertu.



- Prvo moram u isto vreme kad se rodi misao, da misao proveri moje zdravlje i mentalno i fizičko. I to moje vodolijsko raspoloženje - da li ću se ja veseliti pre, za vreme i posle koncerta, to je moj motiv. Što se tiče pevanja, mogao bih i sada da pevam dva, tri sata. Ja malo pevam, malo pričam, malo šarmiram, malo publika peva i onda lako napravim žurku od nekoliko sati iliti, srpski rečeno, zabavu. Tako da - mogao bih - kazao je on tada.



