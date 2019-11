ŠOKANTNO MI JE DA RODITELJI DEVOJČICAMA ZA 18. ROĐENDAN KUPUJU SILIKONE: Sanju Doležal novi trendovi UŽASAVAJU! Pevačica RAZVEZALA JEZIK!

Sanja Doležal kaže da je roditeljstvo najlepši i najteži posao istovremeno, a ona je svoju decu učila da je obrazovanje jedina stvar koju im niko nikada ne može oduzeti. Sa druge strane, novi trendovi i ugradnja silikona devojčicama čim napune 18 godina užasavaju pevačicu.

- Žalosti me što vidim da jako mlade cure to rade. Znam da roditelji za 18. rođendan svojim ćerkama poklanjaju grudi, meni je to šokantno. Hoće li baš te velike grudi nekome spasti i promeniti život? Nisam sigurna. Suprug i ja smo uvek prvenstveno ulagali u decu i u njihovo znanje i obrazovanje jer smo ih učili da im to niko nikada ne može oduzeti.

- Mislim da osobe koje se bave javnim poslom moraju da paze šta govore i kako izgledaju. Mnogima su one uzor, a deca su osetljiva. Danas jeste preovladala ta moda i mnogo se polaže na izgled - na ljusku, a manje na sadržaj. Samim tim šalje se poruka mladima koji još uvek nisu toliko izgrađene osobe da je važnije ono što imaš na sebi, a ne u sebi. Tako je u celom svetu, ne samo kod nas. Kao majka devojke od 23 godine mogu da kažem da me to dosta brine. Nije lako odrastati kada vidiš svoje uzore isfotošopirane i operisane kao Barbike, a kada se pogledaju u ogledalo, niko nije savršen. Danas u eri fotošopa deci bi trebalo reći da je prava istina drugačija. Javne osobe bi morale da pripaze i budu odgovorne da na neki način ne lažu svoju publiku, pogotovo ove najmlađe.

