MARIJA PREBILA MILJANU ZBOG ZOLE?! Majka i ćerka napravile haos: Popila tabletu za smirenje pa NAVALILA!

Marija Kulić išamarala je Miljanu kada je saznala da je imala seks s Lazarom Čolićem Zolom neposredno posle abortusa.

"Marija ne može da podnese Miljanino ponašanje i često je grdi. Kad su pred kamerama, kontroliše se i samu sebe smiruje da ne napravi karambol, ali kad ostanu same, onda nastaje haos. Već nekoliko puta je udarala ćuške ćerki u rijalitiju, ali ozbiljnih batina nije bilo sve donedavno. Kad je Miljana javno priznala da je imala seks sa Zolom samo nekoliko sati posle abortusa, Marija je poludela i otišla u kuću u kojoj njih dve spavaju s malim Željkom. Popila je tabletu za smirenje, ali to nije baš mnogo delovalo", kaže naš izvor i dodaje da je Kulićki pala klapna kad je ugledala ćerku u prostoriji.



"Miljana je pitala Mariju zašto je ljuta, pa ju je to još više razbesnelo. Skočila je i počela da je šamara, čupa za kosu i urla na nju. Govorila joj je da je majmun, da je namerno provocira i da će je prebiti. Miljana je samo vikala: 'Pusti me, šta ti je?!' To nije bilo u programu, a njih dve o tome nisu ni pričale pred drugim zadrugarima", rekao je naš sagovornik.

